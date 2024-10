El nuevo gesto entre Tini Stoessel y Young Miko en las redes que alimentó los rumores de romance: “Tuya”

Escuchar

Desde hace un tiempo empezaron a hacerse eco los rumores de que entre Martina ‘Tini’ Stoessel y María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, más conocida como Young Miko, podría existir más que una simple amistad. Esto se acrecentó días atrás cuando la intérprete de “La Triple T” publicó una foto en la que se la pudo ver abrazada a la cantante puertorriqueña. En las últimas horas, en tanto, las artistas volvieron a tener interacción en redes sociales y alimentaron nuevamente los rumores de romance.

La argentina vive un presente profesional de ensueños. El 23 de agosto Coldplay estrenó su canción “We Pray”, parte de su nuevo disco Moon Music, junto a Tini, a la rapera británica Little Simz, al cantante nigeriano Burna Boy y a la artista palestino-chilena, Elyanna. Además del tema original, lanzaron una versión solista de Stoessel titulada “We Pray (Tini Version)”. El martes los artistas cantaron el tema en las calles de Nueva York para el conocido programa The Today Show (NBC).

Una vez finalizada la presentación, la intérprete de “Cupido” publicó una seguidilla de fotos en Instagram para mostrar sus más recientes looks incluido el conjunto azul que utilizó para cantar “We Pray” junto a Coldplay en La Gran Manzana. “Todos estos días fueron demasiado increíbles. Gracias por tanto amor. Siempre en mi corazón la experiencia que tuve la oportunidad de vivir. Los amo”, escribió.

Si bien el posteo superó los 800 mil ‘Me Gusta’ y tuvo más de 13 mil comentarios, algunos fans repararon que, entre los miles de mensajes, había uno de Young Miko. “Princesa”, comentó la cantante junto al emoji de una carita emocionada y un corazón rosa con una flecha. Entre las respuestas que tuvo su escrito apareció la de Stoessel. ¿Qué puso? “Tuya”, junto al emoji de un corazón rosa.

El intercambio de mensajes de Young Miko y Tini en las redes (Foto: Instagram)

Rápidamente, la interacción entre ambas se hizo eco en las redes sociales. Varios fans compartieron capturas de la conversación y dieron cuenta de que los indicios de un presunto romance entre ellas suenan cada vez más fuerte.

La relación entre las artistas dio mucho de que hablar en las últimas semanas. El 19 de septiembre, la ex Violetta subió a su feed de Instagram una foto suya y ambas tuvieron un intercambio de comentarios. “La más linda”, le dijo Miko y Stoessel le respondió: “La que sacó la foto es la más linda”. Luego subió a sus historias una foto en la que se la pudo ver abrazada a la cantante puertorriqueña, a quien, aunque no se le pudo ver la cara, se la reconoció por medio de sus tatuajes.

El martes, Stoessel hizo un posteo en su feed donde mostró sus looks de los últimos días, incluido el outfit azul que usó para cantar con Coldplay en Nueva York (Foto: Instagram @tinistoessel)

“Me confirmaron que ese brazo tatuado es de Young Miko. Ella [Tini] tiene una relación de amistad íntima con ella, son amigas con derecho hace mucho tiempo. Esta foto confirmaría el hecho”, dijo en aquel momento la periodista Nancy Duré en Socios del espectáculo (eltrece). En las últimas horas, en tanto, ambas volvieron a intercambiar pícaros comentarios con piropos incluidos que no pasaron inadvertidos y alimentaron los rumores de romance.

Las fotos subidas de tono de Tini Stoessel antes de su show con Coldplay

La intérprete de “Posta” voló a Nueva York para aparecer en televisión junto a Coldplay. En medio de su estadía, aprovechó para subir a su perfil de Instagram una osada sesión de fotos que se hizo frente al espejo. Martina posó con una camisa crop top blanca manga larga que dejó sus tatuajes al descubierto, un pantalón jean oversize y unos anteojos de marco negro.

El look osado que usó Tini Stoessel en Nueva York (Fuete: Instagram/@tinistoessel)

Sus fanáticos no tardaron en reaccionar a la publicación. “Muy hot”; “Hermosa”; “Oh, mi Dios, me caigo y me levanto”; “La reina está de vuelta” y “Sos de otro mundo, Martina”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron. Por su parte, la artista evidenció su felicidad por el gran presente que atraviesa en la música.

LA NACION