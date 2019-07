El nuevo tatuaje de More Rial después de su denuncia por violencia de género

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de julio de 2019 • 11:00

Después de confirmar su separación con Facundo Ambrosioni a tres meses de haber sido mamá, More Rial reveló que denunció a su ex por violencia y que tiene un botón antipánico. Ahora, More se hizo un nuevo tatuaje para superar su dolor.

"Abrazame que el tiempo pasa y no se detiene", se tatuó More en el brazo. La frase es de la canción Abrazame muy fuerte de Marc Anthony.

Luego de muchas idas y vueltas judiciales, la novedad es que More reveló que optó por cambiar de abogado y ahora su defensa estará a cargo de Juan Pablo Fioribello, abogado de Moria Casán y de Andrea del Boca.