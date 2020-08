Con un osado look, Karina Jelinek encendió las redes sociales

En topless, con un enterito de jean y un sombrero, Karina Jelinek encendió las redes sociales Crédito: Instagram

Fiel a su estilo, Karina Jelinekno pasa desapercibida y siempre da de qué hablar. Después de su paso por el Cantando 2020, la modelo publicó unas fotos que dejaron con la boca abierta a varios de sus seguidores, admirados por su belleza.

La modelo subió a su cuenta de Instagram una serie de imágenes de una producción de fotos muy sensual en donde se la pudo ver luciendo un sombrero negro, un enterito de jean y en topless.

"#Buenmartes ángeles", escribió Jelinek al pie de la publicación, con la simpatía que la caracteriza. El posteo cosechó más de 16.000 me gusta y cientos de comentarios en la cuenta oficial de la modelo.

El viernes por la noche, Jelinek fue eliminada del Cantando 2020, en el que participó junto a Manu Victoria. Al quedar sentenciada junto a Agustín Sierra, finalmente, la modelo se despidió del certamen en un ajustado resultado de 57,36% contra 42,64%.

Jelinek protagonizó varios escándalos durante los últimos días. Después de la segunda gala del reality, la morocha amenazó con abandonar el certamen. "Estoy tristona, decepcionada. Algunos no somos profesionales. Al principio me puse nerviosa, me olvidé la letra, después me salió la voz finita. Y eso me enojó conmigo misma porque quiero que salga bien. Seguro vamos a la sentencia", dijo en ese momento.

Anteriormente, la modelo se había enojado con su familia porque Yanina Latorre contó que la modelo está en pareja con su amiga Flor, con quien convive. "Me enojo con Yanina porque no tiene por qué hablar de mi intimidad. Me parece super falsa porque si me ve me abraza y me dice que soy lo más y en la tele me mata. Si sabés algo de mí, callate, no digas nada por respeto. No le gustó que se metan en su vida privada así que no entiendo por qué habla de mí", expresó.

"Si no digo con quien estoy es mi problema, hace tiempo que no hablo de mi vida privada. Me hizo pelearme con mi familia, me creó conflictos, tuve muchos problemas. Si no digo con quién estoy no tiene por qué decirlo ella. Me molestaron los detalles específicos que dio. No tengo nada contra ella, pero no me gusta que se meta en temas personales y tan íntimos", se despachó.