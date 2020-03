Por la crisis de la pandemia, el padre de Jésica Cirio le pidió a la conductora que lo ayude con alimentos para él y para su hijo. Fuente: LA NACION - Crédito: Victoria Gesualdi / AFV

24 de marzo de 2020 • 15:40

"Este es mi lugar de trabajo", comenzó Horacio Cirio en un video que publicó en YouTube en el que se lo ve en su almacén, ubicado en Lanús. Desde hace algunos días, el papá de Jésica Cirio intenta llamar la atención de su hija subiendo un video al día, en el que le pide que lo ayude económicamente para atravesar la crisis derivada de la pandemia de coronavirus covid-19 . "Si vengo acá todos los días, me expongo a enfermarme, pero si dejo de venir, mi familia no come", aseguró el vecino.

En 2014, la modelo y conductora había dicho: "Después de todo lo que pasé, del dolor que sentí, es muy difícil volver atrás. (...) Todo lo que pidió se lo di y sigue en los medios", comentó y agregó: "Yo creo que hay cosas de las que no se vuelven".

"Yo estoy viviendo en el barrio Presidente Perón, es un barrio cerrado. La mitad de la gente tiene asignaciones, así que está yendo a lugares donde puede comprar con esa tarjeta. El trabajo bajó un montón", explicó Cirio en las imágenes que compartió. "Yo tengo 63 años, y a vos te estoy hablando hija. Tengo un hijo, que es tu hermano, que tiene una enfermedad respiratoria", añadió, dirigiéndose directamente a la modelo.

Después, el hombre continuó: "¿Qué estoy pidiendo yo? Yo no pido nada, pido si me pueden ayudar. Porque si yo me enfermo, acá la gente no le da bola a nada. Entonces hija, yo te pido que recapacites, que trates de olvidarte un poquitito de los rencores, no sé qué es eso tan grave que te hice yo", sumó Cirio.

De esa forma, el hombre le pidió ayuda a los medios de comunicación para que le hagan llegar a su hija (con quien no tiene contacto directo) este mensaje. "A Beto Casella , a Jorge Rial , a Baby Etchecopar , a toda la gente que alguna vez me dio una mano, necesito que hoy le hagan llegar este mensaje", sostuvo. Además, el padre de Jésica le dedicó unas palabras a su yerno, el actual intendente de la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. "A vos, Martin Insaurralde , que tampoco me diste bolilla. Yo todos los días voy a seguir haciendo videos. Dios quiera que no tenga que hacer un video un día para decir que enfermé a mi hijo".