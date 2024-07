El particular posteo de Julián Serrano el día de la boda de su exnovia, Oriana Sabatini

Escuchar

Tras haber tenido un romance que causó polémica con Malena Narvay, y luego de algunas relaciones cortas, Julián Serrano apostó nuevamente al amor, pero lo que más llamó la atención fue que decidió blanquear oficialmente su relación el día en el que su exnovia, Oriana Sabatini, dio el sí junto a Paulo Dybala, por lo que los usuarios no tardaron en reaccionar.

Luego de que Paulo Dybala y Oriana Sabatini compartieran con el mundo su compromiso, Julián Serrano, ex de ella, se volvió tendencia en las redes (Foto: Instagram @orianasabatini / @julianserrano01)

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula tres millones de seguidores, el youtuber realizó su primer posteo junto a Chiara De Vita, su nueva novia. Desde la costa, con el mar de fondo y abrazados, los jóvenes se mostraron muy enamorados. Además de los miles de likes, recibieron cientos de comentarios, algunos de estos, tildaron al actor de querer ser protagonista en un día tan importante para quien fue su pareja durante tres años.

“Para no quedar menos”, dijo uno; “Justo cuando se casó Ori, jajaja”, sumó otra; y “Mientras tanto”, agregó una junto a emojis de anillos.

Chiara es la nueva novia de Julián Serrano (Foto: Instagram/@chiaridevita)

Hace una semana, el actor respondió la duda de una seguidora, quien le preguntó en qué momento se había casado, lo que ameritó un storytime. “Estoy de novio”, lanzó y acto seguido entró en plano la joven, que relató la historia de cómo comenzó la historia de amor: “Julián tiene una versión de los hechos, yo tengo otra. Fue una noche de agosto, hace un año, en un boliche de Costanera”.

Y siguió: “Esa noche yo no iba a salir bajo ninguna circunstancia porque estaba cansada, veníamos saliendo un montón con mi mejor amiga. Resulta que mi amiga me termina convenciendo... Llegamos a la mesa, mi amiga me dice ‘mirá quién está ahí’, el señor Julián, todo con cara de ort* pasando su peor momento”.

Por su parte, el influencer de 30 años señaló: “No quería salir esa noche, tenía frío. Ese boliche es para gente más chica, entonces decía ‘¿qué cara** hago acá? Me quiero ir ya’, pero hace mucho no veía a mis amigos. La veo, muy llamativa, es muy linda, veo que se quedó en la mesa, veo que me miraba. Digo, en algún momento le voy a hablar, si es que veo que sigue habiendo buena onda. Pero nos mirábamos mal, no es que nos mirábamos bien, nos mirábamos con cara de ort*”.

En ese sentido, comentó que se pusieron a bailar y que “sintieron una conexión instantánea”, por lo que decidieron tener una cita y ahí comenzó la historia. “Nos conocimos hace un año, fuimos y vinimos varias veces. Ahora estamos bien, lo cual es un récord, porque estamos bien dos días y nos peleamos”, contó el influencer. A lo que su novia le contestó: “No digas eso, nos llevábamos mal cuando no estábamos de novios porque claramente queríamos estar juntos, pero no sabíamos cómo gestionarlo. Y bueno, ahora estamos muy bien y lo amo con toda mi alma”.

De Chiara no se sabe mucho. La joven que conquistó al youtuber tiene 20 años, es influencer y modelo. Pero también estudió actuación en la escuela de Cris Morena.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Julián Serrano se convierte en el blanco de críticas en uno de los momentos especiales de Oriana Sabatini. En octubre del año pasado, precisamente cuando Oriana se comprometió con el futbolista, el joven se convirtió en tendencia en X por un exabrupto.

“Después de un Julián Serrano, llega un Paulo Dybala”, expresaron algunos usuarios, quienes sabían que le fue infiel a Oriana. Sin embargo, él no tardó en salir a contestar. “Ya que soy tendencia aprovecho a decirles que saqué una nueva canción que se llama chúpenme bien la pi** todos. Disponible en la con**** de tu madre”, sentenció.

