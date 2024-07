Camila Mayan se indignó con los dichos de la mamá de Alexis Mac Allister y fue tajante

Escuchar

La selección argentina se consagró bicampeón continental y, aunque hubo clima festivo, lo cierto es que también se sucedieron algunos escándalos con los familiares de los futbolistas. ¿Qué sucedió? Silvina Riela, la madre de Alexis Mac Allister recordó la separación de su hijo y Camila Mayan y lanzó algunos palitos contra su exnuera. A partir de esto, la influencer hizo un picante comentario en su programa de streaming que más de uno consideró que pudo haber estado dirigido hacia la mujer.

En febrero salió a la luz un escándalo amoroso que involucró a una de las estrellas de “La Scalontea”. Según trascendió, en vísperas de Navidad, Alexis Mac Allister dejó a su novia desde hacía cinco años, Camila Mayan, con quien, además, convivía en Brighton. La cuestión fue que al poco tiempo oficializó la relación con Ailén Cova, mejor amiga de él de la infancia. Lo que siguió fue un verdadero escándalo. Si bien el campeón del mundo no volvió a hablar del tema, su ex sí lanzó varias indirectas que dieron mucho de que hablar.

Mayan y Mac Allister se separaron a fines de 2022, tras cinco años de relación

Esta semana, en tanto, Silvina Riela, madre del exBoca, habló con el periodista de Socios del espectáculo (eltrece), Matías Vázquez, sobre la ruptura de Alexis y Camila. “El silencio ayuda y hay cosas que hay que dejarlas rodar y se van acomodando con el tiempo”, reflexionó. En este sentido, indicó que, como representante legal de su hijo en la Argentina, estuvo muy pendiente de Mayan, aunque reconoció que “después de tanta exposición” no habló más con ella”.

Lo cierto es que los dichos de Riela llegaron a oídos de Patria y familia, el ciclo de streaming de Luzu que conduce Mayan junto a Anita Espósito, Lucas Spadafora y Guido Suller. Si bien en ningún momento se dieron nombres, lo cierto es que no fue necesario.

“Cami, te digo la palabra ‘víbora’, ¿se te viene alguien a la cabeza?”, le preguntó Fefe Bongiorno a su compañero y en ese momento todos sus compañeros se hicieron los desentendidos, con el objetivo de que respondiera ella.

Alexis Mac Allister es el hijo de Silvina Riela y el exfutbolista Carlos Mac Allister (Foto: Instagram @silvinarie)

“Un flash se me viene... bueno, a veces como que la gente hace cositas que vos decís ‘bueno, no me debés nada, está todo más que bien’”, expresó Mayan. Sus compañeros quisieron saber a qué se refería, pero ella se limitó a decir “cositas”.

“Cada uno sabe y siento que hay códigos que a veces se rompen, pero está todo bien”, agregó. Si bien no dio nombres, lo cierto es que más de uno especuló en que sus palabras podrían haber sido una suerte de respuesta a los dichos de su exsuegra. Tras un par de segundos de debate, Mayan lanzó: ”Siempre fueron comentarios chotos, incluso en su ‘época de esplendor’ también lo era”.

Qué dijo la madre de Alexis Mac Allister sobre la separación de su hijo y Camila Mayan

El lunes, en Socios del espectáculo, compartieron la entrevista que dio Silvina Riela con Matías Vázquez. Entre otras cosas, comentó sobre la ruptura de su hijo y la influencer. “Después de tanta exposición no hablé más con ella. Siempre que pude lo hice, la acompañé y ayudé en todo lo que me pidió Alexis debido a que soy representante legal de él en Argentina. Mi intención fue que se sienta contenida porque todos hemos sido dejados por un amor, por una pareja y sabemos lo que significa. Yo lo que más cuido es la cabeza de las personas, no somos descartables. Lo que sí, una vez que se hizo público el tema dejé de tener contacto con ella”, expresó.

En este sentido, dejó en claro que está distanciada de Mayan: “A Camila la llamé, nos dimos un abrazo y traté de estar lo que más pude. Después hubo actitudes que me alejaron y lo que me afecta es que hay cosas inventadas, se modifican fechas, situaciones y ahí uno no puede estar peleando a todo el mundo ni dando explicaciones de su vida privada”.

