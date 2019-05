El picante requisito de Charlotte Caniggia a la hora de elegir novio

Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Instagram de Charlotte Caniggia

29 de mayo de 2019 • 10:15

Charlotte Caniggia está de regreso en la pista de Bailando por un sueño (El Trece), y esta vez con nuevo novio.

Marcelo Tinelli hizo pública la identidad de Roberto, su nueva pareja, y aprovechó para consultarle a la hija del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis por cuáles son los atributos que busca en un hombre.

"Primero es todo sexual. Si no hay nada sexual, no pasa a ser novio. Si el sexo es malo, no es novio", reveló la mediática. "Si viene mal, limpieza total."

Luego, aclaró que hay un atributo que es el más importante de todos, y que eso se lo enseñó su mamá.

Aunque Charlotte se lo dijo al oído al conductor mientras hacía señas. "Roberto viene bien. Si no, ya lo descartaba", cerró diciendo sobre su nueva conquista.