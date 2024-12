El pícaro comentario de Pampita sobre su noviazgo con Martín Pepa

El año de Carolina ‘Pampita’ Ardohain fue un sube y baja de emociones, en el cual no faltaron los conflictos y los escándalos. A mediados de septiembre, después de varios rumores y especulaciones, se confirmó lo que prácticamente ya era un secreto a voces: su separación de Roberto García Moritán, tras cinco años de relación, una hija en común y una familia ensamblada.

Luego de ponerle fin a su matrimonio, volvió a apostar al amor de la mano del polista Martín Pepa. Si bien la modelo aún no le puso “título” a la relación, hicieron varias salidas juntos y hasta pasearon por Europa. Aunque evita ahondar en detalles respecto a su noviazgo, el viernes por la noche, durante la entrega de los Martín Fierro de la Moda, hizo un sugerente comentario que dio cuenta de que las cosas entre ellos están mejor que nunca.

El look de Pampita para los Martín Fierro de la Moda (Foto: Instagram @pampitaoficial)

El viernes se realizó la entrega de los premios Martín Fierro de la Moda, que contaron con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza. Carolina Ardohain fue una de las nominadas y pasó por la alfombra roja, donde conversó con Robertito Funes Ugarte para la transmisión de Telefe. “¿Cómo estás, Carolina? Se te ve radiante. ¿Estás feliz?”, le preguntó el entrevistador. Con su sonrisa característica, la modelo aseguró que estaba “bien, feliz”: “Estoy muy contenta. Terminando el año movidito que tuve. Hay que ponerle buena onda a todo, siempre”.

Acto seguido, Funes Ugarte le consultó si estaba en los premios “acompañada o sola”. Fue entonces cuando Pampita no lo dudó y lanzó un pícaro comentario: “Sola, pero seguro duermo acompañada”. Si bien no dio nombres, quedó claro que se refería a su pareja, Martín Pepa, con quien se la relaciona desde mediados de octubre, cuando fueron vistos juntos en el palco del Teatro Colón. El periodista la felicitó por su nueva relación y aunque ella se lo agradeció, prefirió no profundizar en el tema.

Tras la alfombra roja, la jurada de Los 8 escalones (eltrece) entró al teatro para presenciar la entrega de premios. Le tocó subir al escenario para recibir la estatuilla de “Mejor estilo en redes”, terna en la que estaba nominada junto a Zaira Nara y Julieta Poggio. “Les quiero dar un beso enorme a mis compañeras de terna. La verdad que tenemos una muy linda amistad y las admiro. Son grandes profesionales y sus redes son maravillosas. Somos muy distintas las tres, pero aprendo de ellas todo el tiempo, más en este viaje que tuvimos hace poco. Trabajan un montón para dar lo mejor de sí para toda la gente que las sigue, así que un honor compartir esta terna con ustedes”, dijo en su discurso de agradecimiento. Cabe señalar que las tres fueron recientemente a Tailandia junto a Jimena Barón y Stephanie Demner para participar de un evento que organizó una famosa joyería.

El video subido de tono de Pampita y Martín Pepa tras varios días sin verse

Esta semana, Pampita y Martín Pepa fueron noticia luego de que se viralizara en las redes sociales un video de ambos muy juntos y acaramelados en un restaurante. Tras pasar varios días separados por el viaje a Tailandia de la modelo, el lunes 2 de diciembre fueron a cenar a un restaurante de pastas en el que se mostraron cómplices y enamorados, pero sin advertir que alguien los estaba filmando.

En las imágenes que compartió el perfil de Instagram Gossipeame, se pudo ver a la flamante pareja a los besos y abrazos mientras elegían del menú que iban a degustar. De esta manera, evidenciaron que la historia que arrancó hace poco más de un mes y medio marcha sobre ruedas y hoy deciden disfrutar de su relación sin esconderse.