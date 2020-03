El posteo feminista de Susana Giménez que enojó a varias de sus seguidoras

Un posteo de Susana Giménez por el Día de la Mujer reavivó la grieta política

Durante todo el domingo, las redes sociales fueron el lugar donde se compartieron miles de imágenes, reflexiones y saludos especiales por el Día Internacional de la Mujer.

Entre las famosas que publicaron mensajes alusivos se destacó Susana Giménez . El domingo, la diva de los teléfonos subió un collage de mujeres a su perfil de Instagram junto a un breve texto sobre esta importante fecha.

" Celebremos este día recordando a todas las mujeres, conocidas y desconocidas, que dedicaron su vida a defender nuestros derechos . Gracias a ellas, muchas de nosotras hoy podemos votar, trabajar, estudiar, ser económicamente independientes y elegir nuestros destinos con libertad", escribió.

Y agregó: "Esta lucha debe seguir siendo irrenunciable, pero justa, sin caza de brujas, sin enemigos de género, sumando voluntades, invitando a la discusión inteligente. No hay tiempo para perder, mientras debatimos cuestiones menores en nuestro país miles de mujeres víctimas y mártires del machismo siguen muriendo en manos de bestias a las que no les importa nada."

Aunque superó los 20.000 likes , el posteo reavivó la grieta política entre las seguidoras de Susana, muchas de las cuales se mostraron ofendidas por la inclusión de un retrato de Evita Perón en la publicación .

"Eva no me representa para nada", escribió una usuaria. "La sacaría", agregó otra. "Te sigo en muchas, pero ¿poner a Eva? No, en esa no", añadió otra fan escandalizada.

No faltó quien intentara calmar las aguas. "Las que opinan de por qué Eva Perón, dejen de lado el odio estúpido que nos divide. Lean historia para saber quién fue", señaló una usuaria que luego afirmó: "Susana pone a quien ella quiera".