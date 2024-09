El primer viaje familiar de Daniela Celis y Thiago Medina con sus gemelas que causó furor en las redes

Escuchar

La vida de Daniela Celis y Thiago Medina dio un giro completo luego de su participación en Gran Hermano 2022. Esto teniendo en cuenta que no solo nació el amor entre ellos, sino que a principios de este año recibieron con alegría a sus gemelas, Aimé y Laia. A pocos meses de haber formado una familia, los jóvenes optaron por tomarse un respiro de la rutina y realizar su primer viaje junto a las pequeñas, compartiendo cada momento en sus redes sociales.

Es importante destacar que, a pesar de las idas y vueltas que enfrentaron dentro del reality, ya que tuvieron un sinfín de peleas, una vez que salieron del aislamiento decidieron dejar todo eso atrás y empezar a construir un vínculo que se convirtió en familia. Ahora, se encuentran más unidos que nunca, disfrutando de la vida junto a sus hijas.

A través de la cuenta @gemelas.medinacelis, el perfil de Instagram que la pareja administra para compartir contenido sobre sus hijas, decidieron documentar esta primera aventura con las pequeñas. “¡Nos mudamos! Bueno, en realidad no, pero estamos haciendo una mini mudanza porque nos vamos a San Pedro”, arrancó diciendo Daniela, quien mostró cómo se preparaban para acomodarse en el auto y asegurar la comodidad de sus hijas durante el viaje. No obstante, las cosas no salieron como esperaban, y ella decidió compartir los detalles de la experiencia con sus seguidores.

Daniela Celis y Thiago Medina viajaron a San Pedro con sus hijas para pasar un fin de semana familiar

“Estamos en el campo, nos quedamos sin señal y no sabemos para donde ir. Estamos perdidos. Entramos en un camino sin salida. Encima no puedo llamar a nadie para preguntarle”, lanzó la exhermanita con preocupación por el contratiempo. Por suerte, el mal momento no duró tanto, ya que lograron sortear la situación y llegar a su destino sanos y salvos.

Las bebas jugaron con otros niños y disfrutaron del día de sol

El lugar elegido fue San Pedro, donde Daniela y Thiago se encontraron con su familia para celebrar un cumpleaños. Durante la jornada, disfrutaron de bailes, juegos al aire libre y charlas, haciendo de la celebración un evento memorable. Por lo que se pudo ver en las imágenes, uno de los instantes más emotivos fue cuando la joven le presentó a las bebas a su abuelo: “Estas dos bebitas son sus bisnietas, ¡miralas!”, lanzó y documentó la emotiva reacción del hombre al verlas.

Por lo que se pudo ver en el clip, las menores conocieron a sus bisabuelos en el viaje

En plena jornada familiar, se vivieron muchos momentos divertidos, ya que las hijas de Daniela y Thiago aprovecharon para jugar con todo el mundo. “Ellas jugaron toda la tarde con su nueva amiguita, Martu”, mencionó la influencer.

Después de una tarde bastante animada, la pareja y sus bebas se tomaron un merecido descanso. Junto a algunos familiares, disfrutaron de todas las comodidades del alojamiento elegido y se prepararon para una última recorrida antes de finalizar su viaje. “Al día siguiente, salimos a pasear y disfrutamos de San Pedro”, contó Celis, muy contenta.

Luego de la jornada familiar, se quedaron a disfrutar un día más y conocer San Pedro

Como era de esperarse, el primer viaje de las gemelas no pasó desapercibido en las redes sociales, ya que generó furor entre los fanáticos, quienes les dejaron un sinfín de comentarios. “Qué lindos verlos así. A disfrutar junto a las bebotas que las comería a besos. Cada día más lindas“; “Qué hermoso que compartan esos momentos”; “Formaron una familia hermosa y sana”; “Estamos re orgullosos de ustedes y lo que lograron crear”; “Qué lindo que las gemelas conozcan a sus abuelos. Están creando momentos inolvidables, los felicito” y “Qué hermosa familia”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

