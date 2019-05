El Puma Goity se despachó en contra de los actores que se quejan por la crisis

El actor se refirió a los actores del sector teatral que no estarían llenando las salas. Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de abril de 2019 • 10:23

En las últimas semanas, fueron varios los actores y las actrices que eligieron hacer público cómo la crisis económica que golpea al país y a los sectores más vulnerados también los afecta a ellos. El Puma Goity se refirió al tema haciendo hincapié en sus colegas que se quejan de la baja de entradas en el sector teatral.

"Todos se miran el ombligo y piensan que si les va mal a ellos, les va mal a todos. Obviamente que la coyuntura no ayuda pero es un poco injusta", dijo el actor en el programa radial Modo Sábado (Radio Nacional), conducido por Tatiana Shapiro y Horacio Marmurek. "Hay una concepción que está equivocada: esto de que el teatro es un éxito si hay entradas agotadas."

"Una carrera teatral es de muchos años. No confundamos esto con sucesos. Para un éxito de teatro no hace falta tener las entradas agotadas. Con tener diez filas se vive muy bien y el espectáculo anda muy bien", continuó. "No confundan a la gente. ¿Está todo mal porque vos no llenás? El día que Les Luthiers no venda ninguna entrada ahí si me preguntaría '¿qué pasó acá?'"

"Me parece canallesco decir que está todo mal y decir que la gente no va al teatro. Eso es mentira: la gente sí va al teatro", insistió Goity. "Obviamente ahora bajó como ha bajado todo, pero se crean cosas que me parece que son injustas", reconoció.

"Todos quieren ser lo que son pero no se bancan las consecuencias y dicen: 'ay, no tengo trabajo, soy actor'. Y bueno... ¿quién te dijo que siendo actor vas a ser millonario? Bancátela, hermano, vivís en Argentina. ¿Qué te pensás, que vivís en Alemania? 'Ay, qué difícil que está todo'. Y sí, siempre estuvo todo difícil", concluyó el Puma Goity que en este momento se encuentra protagonizando Sin Filtro, junto a Carola Reyna.

Hace algunos días, Goity ya se había referido al tema en Los ángeles de la mañana.