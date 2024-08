El radical cambio de la actriz que le dio vida a Ginny Weasley en Harry Potter

Escuchar

“¿Por qué Ginny Weasley parece que tiene 50 años?”; “Luce muy mayor” y “No puedo creer que sea ella, se ve más grande”, son algunos de los comentarios que aparecen con frecuencia en las publicaciones que realiza a través de las redes sociales de Bonnie Wright, quien alcanzó la fama cuando se puso en la piel de Ginny, la hermana de Ron Weasley, en la saga de Harry Potter.

La actriz fue creciendo a la par de que salían las películas de la saga, pero en el último tiempo muchos le perdieron el rastro Shutterstock

Aunque tiene 33 años, muchos de los usuarios creen que es mucho mayor. La actriz participó de varias producciones televisivas y hasta incursionó en la escritura y producción, pero fue su actuación en la adaptación de la serie literaria que transcurre en Hogwarts, por lo que hoy es recordada. Su interpretación la catapultó a la fama mientras asistía a la escuela secundaria.

Así luce hoy Bonnie Wright, la recordada Ginny Weasley de la saga Harry Potter (Foto: Instagram/@thisisbwright)

En lo que respecta a su vida lejos de las cámaras, se destaca por su compromiso con el medio ambiente, ya que es una defensora de la sostenibilidad. Debido a esto, utiliza habitualmente su Instagram, cuenta en la que tiene 3.9 millones de seguidores, para generar conciencia.

Asimismo, comparte ciertos momentos junto a su familia. Así fue que el 19 de septiembre de 2023, Wright y su esposo, Andrew Lococo, con quien se casó en secreto el 19 de marzo de 2022, se convirtieron en padres de un varón y la noticia la dio a conocer por su perfil social. “¡Saluda a Elio Ocean Wright Lococo, nacido en casa! Estamos todos sanos y felices. ¡Andrew y yo estamos tan enamorados de nuestro sol!”, comenzó diciendo en la descripción del posteo que realizó para presentar al pequeño envuelto entre mantas.

Bonnie Wright, la recordada Ginny Weasley de la saga Harry Potter, se casó en 2022 (Foto: Instagram/@thisisbwright)

Y siguió: “Muy agradecidos por nuestro equipo de nacimiento que nos tomó de la mano durante todo el proceso e hizo que el viaje fuera tan alegre y en expansión. ¡El nacimiento es la experiencia más salvaje!”.

Además de recalcar el trabajo de los médicos y las parteras, extendió el agradecimiento a su esposo. “Gracias a Andrew, mi apoyo durante todo el parto, literalmente, cuando te apreté con tanta fuerza que nunca flaqueaste. Elio tiene el papá más tierno y cariñoso. Ok, ¡se acabó el título hormonal, emocional y extralargo!”, completó.

Bonnie Wright se convirtió en madre primeriza el 19 de septiembre de 2023 (Foto: Instagram/@thisisbwright)

Pese a que Bonnie Wright le debe gran parte de su popularidad a Ginny Weasley, el año pasado sorprendió al decir que sintió que su personaje en la saga fue desarrollado de “manera pobre” a diferencia de los libros de J. K. Rowling.

Los libros, que tienen entre 200 y 600 páginas según el tomo, permitían un desarrollo más exhaustivo de cada uno de sus personajes que lo que se vio en la pantalla grande. Allí, Ginny, la menor de los siete hermanos Weasley, va creciendo en popularidad y carácter, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la historia y en gran amor de Harry.

“Cuando los fans comparten conmigo esa decepción, por el poco tiempo que Ginny aparece en pantalla, me dicen: ‘Sabemos que no era por vos, porque queríamos más de ti’. Lo mismo ocurre con otros personajes”, dijo Wright en un episodio del podcast Inside of You with Michael Rosenbaum.

Y concluyó, tajante: “En ese momento, creo que lo que me pasó es que, en cierto modo, sentí mucha ansiedad, algo que ahora lo veo con otros ojos y no me lo tomo muy a pecho, pero siendo chica pensaba: ‘Voy a ser mal vista por cómo retrato a este personaje’. Ahora me doy cuenta de que en realidad no me dieron la oportunidad de interpretarlo bien. Realmente no fue mi culpa, por decirlo de alguna manera“.

