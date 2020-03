El rapero Jay Electronica sampleó a Litto Nebbia

Incluyó parte de "La caída" en un tema de su último disco; Eminem hizo hace poco lo ismo con Spinetta Fuente: LA NACION

¿Qué les pasa a los raperos norteamericanos con el rock clásico argentino? Cuando todos pensaban que la cumbre de esa tendencia había sido el sampleo que hizo Emimen del tema de Pescado 2, "Ámame Peteribí" en su último disco Music To Be Muerdered By , ahora aparece el nuevo disco de Jay Electrónica, A Written Testimony , una figura del rap americano con mucha trayectoria, donde samplea al comienzo del tema "Neverending Story" el final de "La caída" de Litto Nebbia y se escucha la voz del argentino cantar: "Abanican su espectro".

El disco Jay Electronica provocó varias sorpresas porque el rapero y actorJAY-Z participa en casi todas los temas del disco que muchos creían que nunca saldría, dado que no es de los más prolíficos pero sí uno de los que mayor influencia ha tenido en las nuevas generaciones. El otro gran hallazgo, al menos para estas latitudes es la voz de Nebbia en un contexto musical totalmente distinto al natural. El tema "La caída" salió editado en 1976 en el disco Bazar de los Milagros y en los créditos de la canción figuran Daniel Hommer y Mirtha Defilpo. Cuando empieza "Neverending Story" uno tiende a pensar que algo anda mal porque es totalmente distinto a lo que inmediatamente le sigue. Funciona como una introducción, aunque no se sabe bien de qué ese fragmento terminó colocado ahí.

Hace un tiempo, mientras Buenos Aires dormía, en la madrugada del 17 de enero, en el hemisferio norte, Eminem, una de las voces más significativas del hip hop desde hace veinte años, sorprendía a sus fans subiendo sin aviso el álbum Music To Be Murdered By a las plataformas digitales. Para la mayoría pasó desapercibido que el track 12 llamado "Stepdad" (padrastro) samplea el riff y usa la melodía de "Ámame Peteribí" , la canción que cerraba el primer disco del legendario álbum doble conocido como Pescado 2 , de Pescado Rabioso, editado originalmente en vinilo en 1973. Donde la letra de "Ámame Peteribí" (firmado Cutaia-Black-Spinetta) decía "Amame peteribí, ama siempre/Amame peteribí, ama siempre", Eminem o Slim Shady canta sin vueltas: "I, I hate, my, my stepdad" (Yo odio a mi padrastro). Como el rapero lo hizo antes, la métrica aplica impecable sobre la base original aunque la inversión de sentido es notoria. El tema "Stepdad" fue producido por el mismo Eminem, The Alchemist (un rapper y DJ que colaboró con Nas y Kendrick Lamar, entre otros) y Luis Edgardo Resto, un tecladista de origen latino que co- compuso con Eminem "Lose Yourself", la canción que ganó un Oscar por la película "8 Mile", y trabaja junto al rapero desde su tercer álbum, "The Enimem Show". Luis Resto nació en Detroit en 1961, lo que haría bastante posible su acercamiento a la música de Pescado Rabioso al menos en términos generacionales. De todos modos, no hay aún información disponible sobre cómo una canción oscura de Pescado Rabioso pudo llegar a oídos y voz de Eminem. El temprano rock argentino había quedado afuera incluso en los rescates que David Byrne hizo de escenas periféricas y subordinadas en los 90 (Os Mutantes, la cumbia psicodélica peruana).

Los productores de hip hop practican verdaderas biopsias sobre otras músicas al punto de extraer muestras (samples) que en el montaje revelan toda su potencia. Así sucedió con Spinetta.

Ahora la inclusión de Nebbia en otro disco masivo del rap casi podría significar una tendencia. Entre toda la música del mundo, al parecer hay algo ahí que los toca en el alma.