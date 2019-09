El rapero que es un mito urbano

Gabriel Plaza SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2019

Fuente: LA NACION

XXL Irione

Nuestra opinión: buena

La historia: Hacela bien: Ansiolítico; Sola y en paz; In the room; Ciego; Alcohol; Empresario; Forever 22; El Barba; Ella; Malaria; Love; No es rap ni trap.

Cuando XXL Irione grabó su primer cassette, en 1998, ninguna de las estrellas del hip-hop argento de la actualidad había nacido todavía. El rapero de zona sur formó parte de las bases que cimentaron el hip-hop local junto a íconos como Núcleo, cuando las plataformas de streaming y las redes sociales eran futurología. Para Juan Manuel Fernández Macziuk -criado en Wilde, padre de dos hijos y operario en una central termoeléctrica al lado del Riachuelo-, el rap se transformó en una escuela de vida y el espacio donde mostrar la realidad de su entorno. Este segundo disco es una larga crónica de sus días, potente y cruda como un aguafuerte de Roberto Arlt escrita en los márgenes del under. "No tenemos un cobre/rico y a veces pobre/vamos siempre pa' lante/humilde pero elegante". Cultor de un estilo directo, donde el mensaje manda, su segundo disco, bautizado La historia, abarca desde el rap vieja escuela en "Forever 22" y "El Barba", hasta los nuevos sonidos del trap en "Ansiolítico" y "Ciego". También aparece esa vertiente adolescente escuchando punk en Cemento, donde debutó a los doce años, en la canción "Ella", un potencial hit del disco. Las letras de XXL Irione definen su estilo: una jerga barrial donde se habla de autosuperación y los pibes y pibas se pueden reconocer fácilmente. Este disco es la vida de un rapero real, un sobreviviente cotidiano y un referente de la escena que canta con el "cora".