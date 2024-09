El reclamo de Rodrigo De Paul a Susana Giménez tras su primer blooper al aire: “Dale, Su”

Escuchar

Este domingo por la noche, Susana Giménez regresó a la pantalla de Telefe con su icónico programa. Después del sketch en el predio de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), la conductora presentó a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, quien protagonizó un divertido momento durante el primer blooper de la diva al aire.

Susana Giménez entrevistó en su primer programa a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes Foto:

Todo comenzó cuando los mediocampistas empezaron a hablar de sus respectivas vidas antes del éxito, de sus comienzos y quiénes los incentivaron a cumplir sus sueños. Después de que De Paul hablara de su abuelo y del significado que tiene para él, la rubia miró a Paredes y le preguntó por Mónica, su madre. Pero este le dijo que no era la madre de él, sino de su compañero. “Dale, Su. Parece que te pasaron mal la información, ¿qué producción tenés?”, lanzó Rodrigo entre risas, dando a entender que estaba un poco perdida, ya que ese no había sido el primer dato confuso que tenía.

“No puede ser que el primer día ya me equivoque. No, no puede ser. Me van a matar. ¿Te imaginás? Bueno, yo leo y chau”, lanzó, entre risas. Y comenzó a leer los papeles que tenía como machetes. “Mónica lo inscribió en el club en Belgrano de Sarandí cuando tenía tres años. Eso lo dije perfecto”, expresó y siguió: “Le decían lechuga y ahora le dicen… ¿Por qué te decían lechuga?”.

En ese sentido, el padre de Bautista y Francesca, hijos que tuvo con Camila Homs, explicó: “Por un arquero que atajaba en la selección argentina, Lechuga Roa, y yo lo miraba”. “Y ahora te dicen motorcito”, comentó Susana. “Y ahora me pusieron el motorcito, sí”, cerró el mediocampista.

LA NACION