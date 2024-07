El regalo que emocionó a Susana Giménez tras su regreso de Miami

Escuchar

Muchos famosos de la farándula viajaron a los Estados Unidos para presenciar la última Copa América de Lionel Messi con la selección argentina. Tal es el caso de Marcelo Tinelli y su familia, Marley e, incluso, Susana Giménez, que volvió esta semana al país. En el aeropuerto le mostraron una vieja fotografía junto al capitán de la selección y no pudo contener su emoción.

Las cámaras de Socios del espectáculo (eltrece) se hicieron presentes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para esperar a la diva de la televisión argentina, quien regresó al país para preparar lo que será su nuevo programa.

Ante la pregunta de cómo vio a la selección argentina que avanzó a la semifinal de la Copa América luego de una tanda de panales, Susana respondió: “La pasé brutal, por suerte ganamos”. Además, contó su experiencia con Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, sus padres y sus hijos. “Estuve sentada en el palco con toda la familia de Messi, que es divina”, indicó.

Susana Giménez y Anto Roccuzzo dieron el presente en el encuentro de la selección argentina

También aseguró que ante un eventual pase a la final de la Copa América, ella volvería para estar presente en las tribunas, pero el problema es que el viaje “la agota un poco”.

Susana Giménez adelantó que tiene pensado volver a la televisión en septiembre con la misma ilusión desde que comenzó su carrera artística; sin embargo, la gran duda es si contará con el presupuesto para hacer un show descomunal a lo que acostumbra. Si bien no adelantó mucho, señaló que tanto ella como la producción quieren hacer una buena inversión para lo que serán las emisiones en septiembre, octubre y noviembre.

El único temor es el cambio que tuvo la televisión en los últimos años, que nada tiene que ver a esos momentos en los que Susana Giménez y Marcelo Tinelli podían hacer 20 puntos de rating.

El reciente fracaso de Marcelo Tinelli en el reality que se levantó de la pantalla llamado Primos de América (América TV) es un llamado de atención para la “vieja guardia” y la diva lo tiene muy presente. “Ya sé que ha cambiado mucho, pero bueno, veremos qué pasa. Te da un poquito de miedo porque los tiempos cambian”, manifestó.

Susana Giménez junto a Celia, la madre de Lionel Messi

Además, aprovechó a callar algunos rumores que la vinculaban con el teatro, pero lo negó rotundamente porque “la agota”. No obstante, en el medio del móvil, el fotógrafo Ramiro Souto, le dio un presente. “Ay, no, esta la pongo en el quincho”, exclamó emocionada al tratarse de la primera foto que se sacaron ambas figuras argentinas. “No lo puedo creer. Qué lindo. Era un bebito y yo una nenita”, bromeó.

Hace pocos días, Susana Giménez dio una pequeña entrevista en Telefe antes de uno de los partidos de la selección y contó cómo fue la primera vez que conoció a Lionel Messi.

“Un día estábamos comiendo en Piegari, yo en una mesa con mis amigos, en el fondo, y él estaba con sus amigos, con (Guillermo) Coppola, en otra mesa. Y no sé quién viene si Coppola o quién, y me dice ‘Messi se quiere sacar una foto con vos’. ¡¿Qué?! ¡¿Messi?! Yo me quiero sacar una foto con Messi”, manifestó.

Del mismo modo, continuó con el relato: “Llego y ya me emociono, y le digo: ‘Hola, Messi. Qué placer’. Y me dijo ‘la foto es para mi mamá, porque te quiere mucho. Te tiene en el living de casa, en una foto’. Y le digo: ‘Ay, me vas a matar de amor. No me digas eso’”.

Celia, la madre del futbolista, fue el conector principal entre el encuentro de dos figuras argentinas como Susana Giménez y Lionel Messi. Desde ahí, forjaron un vínculo que repitió encuentros a lo largo de los años.

LA NACION