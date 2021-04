El regalo subido de tono de Fernando Burlando a su madre: “Son parte de la familia”

De visita al programa Los Mammones (América), el abogado de los famosos, Fernando Burlando, tuvo una picante charla con el conductor Jey Mammon en donde confesó el insólito regalo que le hizo a su madre para un cumpleaños.

Tras la pregunta de Jey sobre si era cierto o no el rumor, el abogado contestó: “En realidad mi mamá me los pide siempre. Fue en los 80, 79, en los 78, lo repite siempre. La primera vez que vinieron strippers fue a un cumpleaños hace diez años, aproximadamente, ya casi son parte de la familia”, bromeó.

Más adelante, el clima se volvió más emotivo cuando Burlando dedicó unas lindas palabras a Jey y le recordó a su padre, quien falleció en enero pasado: “Acá tenés el ejemplo. Vos sos una luz, lo puedo decir yo que te conozco hace mucho tiempo. Tus cualidades y condiciones, que no solamente yo conozco, quien apostó mucho a Jey fue su papá, Roque”, aseguró para luego rematar: “Se te está dando lo que merecés y lo que pretendíamos todos los que te queremos, fundamentalmente, Roque”. “Sos hermoso, es difícil continuar. Me noqueaste recién”, cerró conmovido Jey.

Burlando, enamorado

Hace una semana, el abogado sorprendió a su mujer Barby Franco con una carta de amor. “Sin vos no comienzo, no despierto, no arranco, no respiro. Te podría decir una y mil cosas más, pero ninguna alcanzaría, todas se quedarían en el camino, todas tendrían un corto recorrido y serían mezquinas para lo que me pasa con vos”, rezaba la carta. “Compañera en el más absoluto sentido de la palabra, pero desde el amor, desde la confianza y desde esa sensación única que hace que cada día sea diferente. El destino me ha demostrado que en las malas sos enorme”, concluía.

LA NACION