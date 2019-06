El regreso de los muertos vivos: Whitney se va de gira otra vez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de junio de 2019

En mi ya lejano paso por el periodismo musical, de varios cantantes escuché decir "es un muerto" (no insista: no pienso dar nombres). La crítica rockera comparte con la crónica deportiva un lenguaje funebrero en que al artista o al delantero abúlicos, desganados o catatónicos se los acusa de ser exactamente lo contrario a vivos. Pero la manía de esta época supera cualquier diagnóstico: se anuncia que Whitney Houston saldrá de tour. Si la gira es otro subterfugio del artista cabulero para no mencionar a la innombrable ("Fulano se fue de gira", dirá en el velorio) aquí es evidencia pura: Whitney Houston murió hace siete años. La que saldrá de tour es una imagen holográfica de ella misma que no exige hoteles cinco estrellas ni agüita francesa para el camarín, apenas: un enchufe y un proyector. Y que devela, otra vez, la adicción del pop a su propio pasado.

"¿Puede ser que el peligro más grande para el futuro de nuestra cultura musical sea. su pasado?", empezó preguntándose el crítico inglés Simon Reynolds en su ya célebre libro Retromanía. A la cantidad de bandas que vuelven a reunirse, grupos tributo, álbumes recopilatorios, biopics de ídolos, reediciones aniversario y giras despedida ahora se suman los hologramas de cantantes muertos que "vuelven a la vida" (por un rato y siempre que no se corte la luz). Hace tres años, el holograma de Whitney estuvo a punto de debutar en el programa The Voice en un dueto junto a Christina Aguilera pero el experimento se canceló a último momento porque el efecto no era verosímil. Ahora sus herederos anuncian que su mimesis virtual está lista para una gira, y que será como verla viva de nuevo, y que además habrá un disco con canciones descartadas de su debut de 1985, una línea de merchandising y una comedia musical sobre su vida. Según Reynolds, "nunca antes una sociedad estuvo tan obsesionada como la nuestra con los artefactos culturales de su pasado inmediato". Mientras Elton John rejuvenece en el cine, los Rolling Stones editan su enésimo disco de éxitos y Cher enumera su trayectoria en Broadway, ¿qué pasará cuando nos quedemos sin pasado?

La fascinación por las modas, los sonidos y las estrellas del ayer reciente (una década atrás, o menos) es lo que distingue lo retro del anticuarismo. El truco óptico será efectivo cuando avive la ilusión de que podemos volver en el tiempo y deshacer lo inevitable. Si es cierto que el presente se convirtió en un momento incómodo, porque vivimos añorando las cosas que colmaron nuestro pasado, hoy se nos permite ver lo imposible: el regreso de los muertos vivos.

LISTAMANÍA

Cinco artistas que volvieron a los escenarios después de muertos

Tupac Shakur. El rapero inició la moda en el 2012, cuando su imagen apareció sobre el escenario de un festival y gritó "¡qué pasa Coachella!".

Michael Jackson. En el quinto aniversario de su muerte interpretó la canción "Slave to the Ryhthm" durante los premios Billboard, con coreografía incluida.

Ronnie James Dio. Fallecido en 2010, el cantante reapareció en Alemania gracias a la empresa de efectos visuales Eyellusion, que lleva artistas muertos de gira.

Elvis Presley. El Rey del Rock resucitó para cantar junto a Celine Dion durante una emisión del concurso televisivo American Idol , con picos de rating.

El Rey del Rock resucitó para cantar junto a Celine Dion durante una emisión del concurso televisivo , con picos de rating. Frank Zappa. Lo que viene: el virtuoso guitarrista estadounidense volverá a las giras con material audiovisual inédito de sus conciertos de los años 70.