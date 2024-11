El sentido saludo de cumpleaños que Oriana Sabatini le dedicó a Paulo Dybala: “Lloraba”

Sin dudas, para Oriana Sabatini y Paulo Dybala 2024 será uno de los años más especiales de sus vidas: tras seis años de relación, el 20 de julio se casaron frente a 300 personas en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. En cada oportunidad que tiene, la pareja se declara su amor a través de sus redes sociales y, antes de que celebren sus primeros cuatro meses como marido y mujer, esto volvió a quedar en evidencia: este 15 de noviembre el futbolista cumplió años y la cantante le dedicó un sentido saludo que conmovió a más de uno.

Dybala y Sabatini festejan el primer cumpleaños como marido y mujer. Este viernes el delantero de Roma cumplió 31 años y la influencer hizo un posteo en Instagram para homenajearlo. “Este año nos casamos, nos empilchamos y nos desmontamos mientras desciframos como sacarme un peinado sin dejarme pelada. Lloramos del estrés - o más bien yo lloraba y vos me decías que iba a estar todo bien-, viajamos, cocinamos pasta, nos reímos con amigos y familia”, escribió Sabatini.

El romántico mensaje que le dedicó Oriana Sabatini a Paulo Dybala por su cumpleaños (Foto: Instagram @orianasabatini)

“Va a estar difícil superar la montaña rusa que fue este año, pero deseo, con todo mi corazón, que lo que sea que desees este cumpleaños, se vuelva realidad. Por un año de todo esto y mucho más. Feliz cumpleaños, mi amor, te amo hasta el infinito”, sentenció. Sus palabras estuvieron acompañadas por varias imágenes. Algunas eran de su casamiento, otra de ellos en sus vacaciones en el Caribe y otras de Paulo solo. También subió una del día que grabaron la participación de él en el episodio Éxito de A donde vamos cuando soñamos, el pódcast de Oriana y otra de ambos en el auto, ella con los ojos llorosos y él con una sonrisa.

Sabatini compartió varias postales para saludar a Dybala por su cumpleaños (Foto: Instagram @orianasabatini)

Sin embargo, fueron los videos los que causaron sensación entre sus seguidores. El primero fue de Paulo durante un curso de pasta casera que hicieron -y por el cual les dieron un certificado- y otro fue del “tenso momento” que vivieron cuando él la ayudó a sacarse un elaborado peinado que le hicieron. Oriana se mostró visiblemente preocupada mientras le daba indicaciones a su marido de cómo desarmar lo que tenía en el pelo. Él, por su parte, mantuvo la calma, y con paciencia y cuidado realizó su tarea. El tercero y último, en tanto, fue del día que pusieron las manos en un balde de yeso para hacer una escultura.

Una de las fotos que eligió la influencer fue la que les tomaron el día en el que Dybala participó de su pódcast (Foto: Instagram @orianasabatini)

Este año la pareja hizo un curso de cocina (Foto: Instagram @orianasabatini)

El campeón del mundo no tardó en reaccionar al posteo de su esposa y le respondió: “Te amo a más no poder”. Por su parte, Catherine Fulop también saludó a su yerno: “Feliz cumpleaños Paulo, que sigas cumpliendo muchísimos años más y que sea con mucha salud, amor y felicidad”. A su vez, no pudo evitar reírse al ver el video de la pareja en modo “peluqueros”. “Me muero con el video de Paulo sacándote del recogido”, comentó entre risas.

Sabatini compartió varias postales de su año con Dybala para saludarlo por su cumpleaños (Foto: Instagram @orianasabatini)

A su vez, los fanáticos también se conmovieron con la romántica publicación. “Son lo más lindo que vi”; “Los amo”; “Que estén juntos toda la vida” y “Mi pareja favorita”, comentaron.

Oriana Sabatini sorprendió a todos al mostrar una foto de su papá Ova durante su internación

El 14 de octubre Osvaldo Sabatini ingresó al Hospital Austral para realizarse un reemplazo de cadera programado. Si bien en un principio esto generó preocupación, Catherine Fulop -que lo acompañó en todo momento- le dijo a LA NACION que “la operación fue un éxito” y que su marido se encontraba bien y ya realizaba kinesiología para rehabilitarse. Oriana y Tiziana también estuvieron cerca de su padre durante la internación.

Ori Sabatini compartió una foto nunca antes vista de su padre durante su internación en el Hospital Austral donde le realizaron un reemplazo de cadera (Foto: Instagram @orianasabatini)

A principios de este mes, Oriana publicó en Instagram un compilado de fotos, incluida una de su padre durante la internación. En la misma se pudo ver a Ova sonriente en la habitación del Hospital vestido con la bata blanca que usan los pacientes. Si bien la cantante no hizo comentarios al respecto ni reveló si la foto se tomó antes o después de la cirugía, muchos tomaron este gesto como una forma de llevar tranquilidad respecto a la salud de su padre.