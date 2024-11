El sugerente gesto de Eduardo Cruz tras los rumores del encuentro entre Eva De Dominici y Lenny Kravitz

Esta semana se desató un inesperado escándalo internacional que tuvo como protagonistas a una actriz argentina, a un cantante norteamericano y a un productor español. El jueves trascendió la versión de que Eva De Dominici, quien está en pareja desde hace seis años con Eduardo Cruz, padre de su hijo Cairo, habría pasado la noche con Lenny Kravitz, quien esta semana dio dos shows en Buenos Aires. Si bien desde el lado de la ex Chiquititas salieron a desmentir la información y explicaron los motivos por los cuales ella visitó el hotel en el que se hospedó el intérprete de “American Woman”, el hermano de Penélope Cruz hizo un sugestivo posteo en redes sociales que encendió las alertas sobre como estarían las cosas con su pareja tras los rumores de infidelidad.

El miércoles 27 de noviembre Lenny Kravitz dio el primero de sus dos shows en el Movistar Arena, en el marco de su gira Blue Electric Light Tour. No obstante, un par de horas después y mientras se conversaba de lo que hizo sobre el escenario y ante 14.000 personas, surgió una información referida a un presunto encuentro íntimo que habría tenido con la actriz Eva De Dominici quien, aunque vive en los Estados Unidos, ahora se encuentra en el país por motivos laborales.

“Ellos se juntaron en la casa de un famoso en Palermo. No querían mostrarse con el público a los besos. Me hablan de encuentros dentro de esa casa, medio escondido. El tema es que alguien los vio...”, dijo el jueves el periodista Juan Etchegoyen en Desayuno americano (América). “Me cuentan que él a las dos de la mañana le dice al representante ‘yo me voy al hotel’ y ella, justo en el mismo momento, dice que se va a su casa”, agregó.

En el medio de las repercusiones, Eduardo Cruz, pareja de Eva De Dominici desde hace seis años y padre de su hijo, hizo un posteo en sus historias de Instagram que no pasó inadvertido. “Verás que gracia cuando Descartes se entere de que hay gente que no piensa, pero si existe”, decía la imagen que compartió y la cual estaba acompañada por la cara del filósofo francés René Descartes. Cabe mencionar que la semana pasada la pareja estuvo junta en el Egyptian Theatre de Los Ángeles para la avant premiere de The Uninvited, la más reciente película de la actriz, en la que trabajó con Pedro Pascal, Walton Goggins y Elizabeth Reaser.

El curioso posteo de Eduardo Cruz, la pareja de Eva De Dominici en medio de los rumores del supuesto encuentro que tuvo la actriz con Lenny Kravitz en Buenos Aires (Foto: Instagram)

El supuesto encuentro entre el actor de Los juegos del hambre y la ex Patito Feo no tardó en dar que hablar al punto tal que el viernes al medio día, la agencia de prensa que representa a la actriz compartió un comunicado para esclarecer la situación y desmentir la información. “Lamentamos tener que salir a dar explicaciones sobre la vida personal de nuestra representada Eva De Dominici, pero nos vemos en la obligación de hacerles saber que Eva conoce hace varios años al cantante Lenny Kravitz dada la estrecha relación personal que tiene su novio Eduardo Cruz con el cantante”, expresaron.

Eduardo Cruz y Eva De Dominici están juntos desde hace seis años y tienen un hijo en común, Cairo (Foto: Instagram @dedominicieva)

En ese sentido, explicaron que De Dominici se encuentra en la Argentina para filmar una película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizada por Guillermo Francella. Se trata de Homo Argentum, la cual está en pleno proceso de rodaje.

“Si bien no pudo acompañar a Lenny en su concierto por estar con jornadas nocturnas de grabación, fue invitada el martes a la casa del promotor de Lenny Kravitz y luego al hotel en el que se aloja la banda, para celebrar el cumpleaños de la hija de Craig Cross, guitarrista de la banda”, detallaron. “Solo queremos aclarar esto, ya que Eva está viviendo un excelente momento laboral y no nos gustaría que se vea empañado por conjeturas infundadas”, finalizó el comunicado.