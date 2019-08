El sugerente post de Morena Rial después del video de Gladys "La bomba tucumana"

Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2019 • 12:13

Gladys "La Bomba Tucumana" pasó por el programa de Jorge Rial y se refirió a los insultos que recibió en su paso por el Bailando.

Frente al conductor y a los panelistas, la cantante señaló que era víctima de agresiones en redes sociales. "Si hay alguien que sufrió bullying en el Bailando, fui yo. Tuve que llamar médicos, ambulancias, tenía depresión, me quería tirar por la ventana del hotel. No saben el daño que puede hacer la gente que escribe cosas horrendas detrás de una computadora. Yo leía porque no era de ese palo", afirmó.

Al momento de enumerar los insultos, la estrella de cumbia contó que le decían que es "la mamá de More Rial". La situación tomó por sorpresa al conductor y se viralizó en redes.

Morena Rial no respondió directamente pero horas más tarde subió una selfie a su cuenta de Instagram y escribió: "Ella ya no hacia caso a lo que decían, ya no perdía el tiempo en tonterías, solamente sonreía, sonreía, sonreía"