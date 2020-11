García y Mendoza se cruzaron al aire por una serie de anécdotas que involucraban a mascotas poco tradicionales Crédito: Telefe

1 de noviembre de 2020 • 11:58

El conductor de PH - Podemos hablar (Telefe), Andy Kusnetzoff comentó al aire los constantes cruces que se produjeron entre Flavio Mendoza y Claudio "El Turco" García durante el programa de este sábado por las anécdotas que relató el exfutbolista.

El clima tenso comenzó cuando Flavio se mostró impactado después de que García contara que tuvo una pitón y un puma de mascotas. En esa línea, "El Turco" aseguró también que Racing perdió un partido tras la muerte de su lechuza a la que le había puesto perfume importado. El bailarín no lo dejó pasar y disparó tajante: "Jodete por ponerle perfume, ¿viste?".

El conductor del ciclo que se emite todos los sábados, expresó: "¡Hay una tensión entre Flavio y el Turco terrible!". Y, entre risas, el participante de MasterChef Celebrity confesó: "¡Yo que lo banco!".

Por último, el bailarín dejó en claro que no le habían caído bien los comentarios de García sobre sus mascotas: "Es que el tema de los animales para mí es muy fuerte". Pero Kusnetzoff aclaró: "Igual es verdad que él está contando cosas que hoy no podrían pasar". García enfatizó en que "esto fue hace treinta y pico. no habías nacido casi".