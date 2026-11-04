El mensaje que Chano escribió hace 15 años y que pronosticó un hit de Tan Biónica: “La cantaré ad eternum”

El 4 de noviembre fue bautizado como el Día de Tan Biónica, por motivo de la canción “La melodía de Dios” que dice: “Con vos es 4 de noviembre cada media hora/ Atrasaré las horas, horas, horas / Que algo te libre de las penas acompañadoras / Cuando te sientas sola, sola, sola”. Este es uno de los temas más icónicos de la banda y, de hecho, hace 15 años el propio Santiago “Chano” Moreno Charpentier anticipó que la interpretaría eternamente y hoy, en un nuevo aniversario, volvió a recordar su acertado pronóstico.

“Acabo de hacer una canción que intuyo va a dejarme atrapado para siempre en el mes de noviembre. Dichoso y encerrado, la cantaré ad eternum”, tuiteó Charpentier el 10 de noviembre de 201 para dejar en claro que ese tema, cuyo nombre aún era desconocido, formaría parte de su repertorio para siempre. Este miércoles 4 de noviembre, replicó esa publicación y dio detalles de cómo fue el trabajo de composición que realizó.

Chano recordó el tuit que publicó hace 15 años cuando compuso "La melodía de Dios" (Foto: X @CHANOTB)

“Hace 15 años tuiteaba esto después de componer de un tirón ‘La melodía de Dios’, una de mis más amadas canciones, que ustedes hicieron himno. Feliz 4 de noviembre”, expresó en X. Si bien compuso la canción en 2011, recién se la escuchó dos años después, cuando lanzó junto a Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Sebastián “Seby” Seoane y Diego “Diega” Lichtenstein el álbum Destinología.

Tan Bionica - La Melodía De Dios

Aunque durante bastante tiempo los fanáticos especularon sobre el significado de la canción, a lo largo de los años, el cantante dio algunas explicaciones. “El 4 de noviembre yo venía despidiéndome de mi padre, que estaba muriendo, y de una novia que tenía. Estaba enfrentando esos dos duelos”, sostuvo en 2016 en diálogo con El País de Uruguay. “Con el 4 de noviembre, lo que quise decir es que la vida se repite a cada instante. Como en la película El día de la marmota (película de 1993 dirigida por Harold Ramis), donde el tipo se despierta todos los días y es el mismo día. Yo me imaginaba algo parecido a eso”, expresó.