En un tuit que se viralizó en las últimas horas, se acusa al ex beatle de ser un asesino por consumir queso.

10 de abril de 2020 • 12:45

Paul McCartney es una de las celebridades vegetarianas más reconocidas a nivel mundial. El ex vocalista de The Beatles no solamente abandonó el consumo de carnes, sino que además es un activista por los derechos de los animales, que en más de una ocasión aseguró públicamente que quiere "un mundo de vegetarianos" .

Si bien su postura respecto al consumo de carne supo ser disruptiva e incluso radical al momento de su conversión al vegetarianismo , en los últimos años, entre los activistas por los derechos de los animales, comenzó a considerarse que esta decisión no es suficiente para considerarse un "buen activista" de la causa. Ahora, un activista del veganismo redactó un duro tuit contra el músico y se convirtió en viral en Twitter.

"Paul McCartney es la quintaesencia del vegetarianismo", escribió @VeganForLifeNZ. "Él lo practica desde hace décadas, pero todavía se niega a convertirse al veganismo. Como la mayoría de los vegetarianos, él se presenta como un aliado de los animales, pero todavía se conforma con esclavizarlos simplemente porque le gusta el queso."

Mientras que buena parte de los usuarios apoyaron el mensaje del activista, otros, en su mayoría fanáticos del músico, lo acusaron de "exagerar" la situación. El promotor de veganismo respondió: "Este tuit fue citado por miles de fanáticos de The Beatles (no sabía que seguía existiendo tal cosa en 2020), así que acá va un recordadorio: su ídolo es un millonario que abusa de los animales, Si creen que no hay nada de malo con la industria vegetariana vean esto", apuntó, y publicó un hipervínculo que muestra el funcionamiento de una empresa dedicada a la producción de lácteos.