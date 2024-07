El video completo que originó el escándalo entre Pepe Cibrián y Tomás Kirzner en Olga

Escuchar

Pepe Cibrián no se guardó su indignación y explotó. Todo empezó durante el programa Mi primo es así, del canal de streaming Olga, que conducen Martín Rechimuzzi, Evelyn Botto, Noelia Custodio y Tomás Kirzner. Todo se dio cuando en el segmento bromearon sobre algunas frases del dramaturgo y director a raíz de una antigua entrevista con Susana Giménez, cuando manifestó sus intenciones de adoptar a una nena que, según manifestó, era víctima de la explotación sexual infantil. Al ver eso, el actor salió al aire en Intrusos y estalló: cuestionó duramente lo que se decía, criticó que se burlen de su deseo de adoptar y, notablemente nervioso por lo vivido, exigió disculpas.

Las burlas que generaron la bronca del actor

El hecho se dio unos días atrás, cuando el hijo de Adrián Suar recordó la entrevista del actor con la diva máxima de la televisión. “Resulta que en plena charla él (Pepe) le quiere explicar a Susana Giménez la angustia que está sintiendo al hablar sobre la adopción y que se ponga en tela de juicio (su deseo de adoptar). Él se siente mal y le dice: ‘Susana, hay una chica de cinco años que por dos pesos chup... la p... y yo con mi pareja, que le queremos dar un hogar, somos cuestionados. Entonces yo te pregunto a vos, Susana Giménez: ¿qué preferís: calle o Pepe?’”, relató, imitando burlonamente la voz del dramaturgo. Luego, recordó la respuesta de Susana: “Pepe”. Ahí mismo, todos los streamers presentes comenzaron a reírse por la imitación.

Además, Cibrián ya había manifestado su malestar con el mismo ciclo de streaming, luego de sentirse atacado en redes sociales. Resulta que, en aquel entonces y en medio del programa, los conductores invitaron a sus oyentes a dejar mensajes “sin sentido” en un posteo de Instagram del actor, algo que derivó en una serie de comentarios desagradables que lo molestaron.

El comentario de Noelia Custodio, miembro del streaming, que fomentó las burlas en el perfil del dramaturgo (Captura: Instagram)

El pedido de disculpas

En primera instancia, en diálogo con Intrusos, anunciaron que el hijo menor de Araceli González se había referido al escándalo. “Fue muy estúpido el chiste en sí, pero pido disculpas porque se ofendió y, bueno, era muy bobo el chiste”, comenzó diciendo el joven, y luego sumó: “Fue una anécdota de un clip viejo. Por eso le pedimos disculpas. Era un clip viral de hace mucho tiempo y le pedimos disculpas”.

De todas formas, las disculpas no le alcanzaron al director de teatro, que lo catalogó de “frívolo” por sus declaraciones. “Bueno, que salga al aire y pida disculpas. Que pidan disculpas a los niños de la calle, que pidan perdón a los niños que son violados y ultrajados para no pasar frío. Que salgan a pedirle perdón a ellos”, expresó, furioso, Cibrián, además de que reiteró la gravedad de los dichos: “Esto es muy serio, muy serio. Estos señores y especialmente este chico Tomás, empiezan a reírse de una lucha mía de años y años para poder defender una ley igualitaria, es verdad que una chica de cinco años me aclaró que se tuvo que prostituir para poder evitar el hambre, y ustedes se ríen de una manera espantosa”.

Por esto, durante este jueves 18 de julio, Tomás Kirzner decidió volver a pedir disculpas, con más conciencia por lo que dijo. “Te pido perdón, Pepe. En el clip que se viralizó estoy banalizando algo terrible”, reflexionó al aire, para comenzar el programa de streaming de Olga. “¿Dónde está mi error? En reírme y no darme cuenta en lo que estoy diciendo. Me di cuenta a las trompadas, con lo que dijo Pepe y con lo que dijeron otros periodistas. A las trompadas me di cuenta de que es un espanto el clip que se viralizó. Fui un estúpido, fue una completa desinteligencia de mi parte y le pido perdón, Pepe. Fui un pelotudo que no se dio cuenta. No tiene nada que ver con una bajada de línea del streaming”, aclaró.

Toto Kirzner abrió el programa de Olga pidieron disculpas por sus dichos

En ese sentido, sumó: “En el clip que se viralizó me estoy riendo y estoy narrando una atrocidad de forma descontextualizada. Lo que se ve no fue mi intención. Para el que no lo sabe yo tengo dos abusos encima, esto lo digo simplemente para aclarar que yo nunca le faltaría el respeto a una víctima de algo semejante, no quiero desviar el foco, pero inevitablemente hay gente que no lo sabe y me parece importante”. Inmediatamente, el resto de sus compañeros también se disculpó por lo ocurrido.

LA NACION