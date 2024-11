El video del momento previo a que Dillom encontrara al tuitero libertario que lo insultó en un avión: “¿Disculpame, vos sos Pistarini?”

Antes de que un usuario le enviara fotos de la cara del troll libertario que lo había insultado en X, Dillom se acercó a varios pasajeros masculinos que se encontraban en el avión para identificarlo. “Disculpame, ¿vos sos Pistarini en Twitter?” , preguntó a más de uno, ante lo que recibió la negativa varias veces. Más tarde, un usuario le compartió su cara para que el rapero pudiera identificarlo, y finalmente se dio el fuerte intercambio entre ambos.

Hoy por la mañana Dillom compartió un video de él en un vuelo con destino a España donde se acercaba a increpar a un hombre. Esa persona se hacía conocer como @La_Pistarini en X y, unos minutos antes, había compartido un tuit insultándolo. “Lo último que me faltaba coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom”, escribió junto a una foto del músico sentado en su asiento. El rapero comentó rápidamente en redes que había pagado el servicio de Wi-fi del avión y que así le había llegado la publicación. “Uno paga wifi en el avión para darse cuenta que un salame le sacó una foto, servicio 10/10″, comentaría después.

“Y por qué no venís a decírmelo en la cara, tetón”, respondió y añadió: “Decí que no tenés foto de la cara, sino te busco y te doy un sopapo. Ya pregunté por ahí y no se hizo cargo ninguno”. Los videos que se dieron a conocer hoy por la noche muestran ese momento en el que Dillom buscaba al tuitero libertario sin éxito. En la primera grabación, a la que accedió el equipo del programa Paren la mano por Vorterix, se ve cómo se acerca a un hombre y le consulta: “Disculpame, ¿vos sos Pistarini?”. Inmediatamente el hombre, grabado por Dillom niega con la cabeza y masculla un no. Lo mismo ocurrió en un segundo video, donde consulta lo mismo. “¿De Twitter no sos?”, agregó el cantante.

Unos minutos después, el usuario @s0fistlou le facilitó a Dillom la cara de Pistarini. Fue mediante la captura de un tuit de @TanoGiuliani, que compartía las fotos del libertario junto con el mensaje: “Este tipo lleva 8 meses acosándome. Saquen sus conclusiones”. El usuario que le pasó el tuit a Dillom le escribió: “No vaya a ser que se hace el boludo teniéndote ahí jajajaja”.

💣💣 MATERIAL INEDITO 💣💣



Dillom y la búsqueda de Pistarini en pleno vuelo pic.twitter.com/ueQjYkygd2 — Paren la mano (@parenlamanok) November 7, 2024

Luego de ubicarlo, el músico compartió el video del encuentro entre ambos. “¿Vos sos Pistarini?”, le consultó y el hombre se lo confirmó. “¿El que sube fotos mías a Twitter? ¿Tenés algún problema?”, arremetió. Ahí fue cuando Pistarini le sonrió y le dijo: “Ninguno, capo, andá tranquilo”. Pero para Dillom el conflicto no iba a terminar ahí.

“Te arranco la cabeza, pelotudo. ¿Ah, si? Mirá qué guapo que sos ahora, pelotudo. Portate bien, ¿dale?”, concluyó y, un segundo después, le dio una palmada en la cabeza y se fue. Más tarde, Dillom le contestó al usuario que le pasó las fotos con el video. “Así de guapos son en persona ajjajajakaja”, tuiteó.

El cantante de 23 años recibió el apoyo de otros artistas como Lali Espósito. Dillom ya había comentado de las agresiones que sufrió de tuiteros libertarios cuando reversionó el tema Señor Cobranza, popularizado por Bersuit Vergarabat, donde incluyó la frase: “A Caputo en la plaza lo tienen que matar”.

LA NACION