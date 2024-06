Emilia Attias reapareció en TV tras su escandalosa separación del Turco Naim y se incomodó con una pregunta

Escuchar

A mediados de mayo se hizo pública la separación de Emilia Attias y Julio Mario Sibera, conocido públicamente como ‘Turco’ Naim. La noticia tomó por sorpresa a muchos, ya que ambos suelen mantener un perfil bajo, lejos del escándalo y la exposición. A raíz de la noticia, que involucró desde una crisis hasta supuestos terceros en discordia, el humorista rompió el silencio y dijo que se separaron “en los mejores términos”. Ahora, ella reapareció ante las cámaras y habló sobre su presente.

El Turco Naim y Emilia Attias se separaron tras 20 años en pareja y una hija en común

Esta semana, la modelo asistió a un evento con su hija Gina y fue abordada por las cámaras de LAM (América) programa que conduce Ángel de Brito. Se mostró serena y tranquila y lo primero que dijo fue que tanto su hija como su trabajo eran su “cable a tierra”.

“Estoy tranquila, trabajando mucho; estando mucho con ella [su hija] y trabajando mucho adentro... bien”, aseveró. En este sentido, el cronista Santiago Sposato le preguntó si sufrió por la exposición que tuvo su separación de Naim y ella respondió sin vueltas: “Por supuesto. Nosotros no elegimos ese camino y fue un poco duro, pero puertas adentro se trabajó para poder sobrellevarlo de la manera más sólida posible”.

En cuanto a la veracidad de las versiones que se barajaron respecto a la pareja, sostuvo: “Es una cuestión de mi vida privada que yo no decidí que sea pública. No voy a hablar de eso”.

"Estamos bien, está todo bien, tenemos un buen diálogo y hay armonía", dijo Emilia Attias sobre su relación con el 'Turco' Naim (Foto: Captura de TV / América)

En esta misma línea, fue consultada por su relación actual con el ‘Turco’ Naim, quien actualmente trabaja en el extranjero: “Estamos bien, tenemos un buen diálogo y hay armonía”. Asimismo, comentó que el humorista “va a volver en cualquier momento” puesto que tiene compromisos laborales en la Argentina. A partir de esto, el periodista quiso indagar un poco más, pero Attias se incomodó y puso punto final a la nota: “No quiero hablar más, te pido por favor que está mi hija en frente”.

En este sentido, cabe mencionar que semanas atrás el humorista le envió un audio al periodista Pablo Layus donde, además de hablar de la ruptura, dio detalles de su trabajo. Contó que estaba en Ecuador para diseñar un bar en la playa y que luego iría a Miami a concretar el mismo proyecto.

Emilia Attias y el Turco Naim estuvieron juntos casi dos décadas y tienen una hija en común, Gina (Imagen de archivo)

De vuelta al piso de LAM, Yanina Latorre -quien fue la encargada de revelar inicialmente los detalles de la ruptura- se refirió a los dichos de Attias e hizo una salvedad. “Lo único que tengo para aclarar de lo que dijo es que se hizo público porque él lo quiso. Ella no quiso, pero yo todo lo que dije lo escuché de la boca de él”, expresó desde su rol de conductora en reemplazo de Ángel de Brito. “A mí no me lo dijo [Naim], pero por algo me llegó. De hecho, después se comunicó gente muy cercana a su entorno. Me aportaron un par de datos que los consideré muy dañinos hacia ella y yo ya en esa parte no me iba a meter ni lo iba a contar”, concluyó.

La palabra del Tuco Naim tras su separación de Emilia Attias

El primero en pronunciarse públicamente luego de que la ruptura saliera la luz fue el Turco Naim. En un mensaje de voz que le envió al periodista Pablo Layus, aseguró que se separaron “en los mejores términos” y aseveró: “Un desgaste de 20 años es normal y en este momento de nuestras vidas, por nuestras actividades, por las cosas que queremos hacer cada uno, produjeron desgastes y decidimos parar la relación para no herir sentimientos y para que todo quede lindo. Yo la amo, ella me ama. Tenemos una familia hermosa y una hija que es lo más lindo que nos dio la vida”.

A su vez, desmintió los rumores respecto a los dos presuntos terceros en discordia. “No está Nicolás Francella metido en el medio, eso es un bolazo. No está metida Florencia de la V, eso es otro bolazo. Ella es una amiga de toda la vida que jamás tuve nada más que agradecimiento y trabajo. Soy muy amigo del marido”, sentenció.

LA NACION