Emilia Mernes admitió que está “cansada” de que le pregunten por Duki: “No es necesario”

Emilia Mernes vivió un gran año a nivel profesional: agotó diez Movistar Arena, tocó en el estadio de Vélez y recorrió el mundo con su tour .Mp3. No obstante, durante los últimos meses fue su vida sentimental la que dio de qué hablar, puesto que se rumoreó sobre una presunta crisis con Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki, su novio desde hace tres años. Si bien aparecieron fotos de los dos juntos que desmintieron cualquier especulación respecto a su relación, en una reciente entrevista la intérprete de “Rápido lento” reconoció que está cansada de que le pregunten por su pareja.

Emilia Mernes reveló que está casada de hablar en las entrevistas sobre Duki (Foto: Instagram @emiliamernes)

La cantante de 28 años estuvo en Colombia para presentarse en el Festival Megaland. Durante su estadía, pasó por el programa de radio Impresentables de Los 40 Colombia, donde entre otras cosas habló de su vida personal. En un momento de la charla, uno de los conductores le hizo una picante pregunta: “¿De qué estás cansada de que te pregunten?”. Mernes no lo dudó y, tranquila y serena, sostuvo: “¿Te digo la verdad? De mi novio”.

Su comentario no pasó inadvertido y tomó por sorpresa a más de uno. No obstante, ella decidió explicar el porqué de su respuesta. “Todo el tiempo me preguntan de mi relación o me presentan como ‘la novia de...’ y estoy bastante cansada la verdad”, reconoció. “Tengo un nombre y mi carrera es por mí. Yo entiendo lo que genera, pero a veces no es necesario”, sentenció. Si bien, por un lado, dejó en evidencia que continúa en pareja con Duki, por el otro dio a entender que no es un tema del cual le guste hablar.

Emilia Mernes y Duki están juntos desde 2021 (Foto: Instagram @emiliamernes)

Si bien es cierto que Emilia Mernes y Duki tienen carreras separadas y cada uno está enfocado en sus propios proyectos musicales, a lo largo de los años hicieron varias colaboraciones. En 2022 lanzaron el tema “Esto recién empieza” y “Como si no importara”, canción que interpretaron varias veces juntos sobre distintos escenarios.

Durante las últimas semanas la relación de los cantantes estuvo en el ojo de la tormenta cuando comenzaron a surgir rumores de crisis luego de que se filtraran unos chats que hacían énfasis en que él le habría sido infiel. “A mí me cuentan desde el círculo íntimo de la cantante que ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad”, expresó el periodista de Mitre Live, Juan Etchegoyen. En este sentido, aseguró además que “Emilia se cansó de que el cantante no la cuide con estos gestos con mujeres en redes sociales”.

En medio del torbellino de rumores y especulaciones, la propia pareja se ocupó de desmentir la crisis. A mediados del mes pasado, Emilia y Duki viajaron a los Estados Unidos y se mostraron juntos en Piegari Ristorante, un local de comida italiana. Las fotos de su salida se viralizaron y, aunque ninguno de los dos habló con la prensa, las imágenes dieron cuenta de que la relación continúa.

Mientras tanto, lejos de los shows, el martes 29 de octubre Emilia Mernes cumplió 28 años y celebró a lo grande con un cumpleaños donde no faltaron las flores, los brillos y el color rosa. La intérprete de “GTA.mp3″ realizó un festejo al aire libre y en su lista de invitados incluyó a varias celebridades: desde Nicki Nicole hasta Big One, Rusherking, Lit Killah, FMK y Lizardo Ponce. Además, su novio Duki, que fue el encargado de organizar el evento, y su perrita Roma también dijeron presente.

El jardín de la casa estuvo decorado con una amplia mesa rectangular con almohadones en color rosa y blanco para sentarse en el césped. Cada invitado tenía su mantel, plato y servilleta. Además, había copas moradas, candelabros dorados y varios arreglos florales. Todos los detalles estuvieron cuidados y reflejaron el estilo y la personalidad de la cumpleañera. Incluso la torta tenía forma de corazón color turquesa con decoraciones en rosa y decía “Birthday.mp3″, en honor al nombre y los colores de la gira de Mernes.