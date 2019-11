Rock y orquestas sinfónicas: una sociedad que sobrevive a las modas

El dúo Labèque interpreta a Thom Yorke Fuente: LA NACION

Mauro Apicella SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de noviembre de 2019

Hace menos de dos semanas se presentó en el CCK un homenaje al primer disco del grupo Almendra, que integraron Luis Alberto Spinetta, Emilio Del Guercio, Rodolfo García y Edelmiro Molinari. La particularidad fue que no vino del propio rock sino de un organismo sinfónico: La Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Para los que recién se enteran (o para los que no pudieron ir) habrá una nueva función, el próximo miércoles, a las 20. Allí estarán los músicos de la orquesta junto a Del Guercio, Molinari, García y los cantantes invitados Mariana Bianchini y Rubén Goldín, para interpretar, con dirección de Lucía Zicos, los arreglos que Juan "Pollo" Raffo hizo de aquel mítico disco (piedra basal del rock argentino).

Que esa presentación de mediados de octubre y la del próximo miércoles sean parte del ciclo "Filiberto Rock" no es una excepción ni una rareza. Tampoco lo es que, en su reciente visita a la Argentina, las pianistas clásicas Katia y Marielle Labèque, incluyeran en su programa obras de Thom Yorke (Radiohead) y Bryce Dessner (The National). De esa maravillosa usina musical llamada Radiohead, quien nos tiene acostumbrados a los trabajos "académicos" es el guitarrista Jonny Greenwood. Pero para no ser menos, el frontman Thom Yorke también se metió en el mundo contemporáneo con una obra llamada Don't Fear the Light. En realidad, fueron las hermanas Labèque quienes le pidieron que compusiera una obra para ellas. Primero se negó con la excusa de que no sabía escribir partituras. Pero luego se animó, creó esta obra para dos pianos, electrónica y sintetizador modular, y la estrenó con las pianistas francesas en abril pasado. "Me di cuenta de que escribir una partitura o en secuenciador y el equipo modular realmente no están muy separados, pero lo mejor para mí fue ver que lo básico de lo que había escrito cobraba vida con las hermanas y su interpretación, haciendo que las notas fueran suyas", decía el cantante.

Dentro de los conciertos Minimalist Dream House de las hermanas Labèque también está el guitarrista de The National, Bryce Dessner, que tiene varias obras sinfónicas, de cámara y vocales escritas a pedido de Los Angeles Philharmonic, Ensemble Intercontemporain, Kronos Quartet y el Carnegie Hall, entre otras instituciones.

La relación entre el rock y las orquestas es de una muy singular seducción y se remonta casi al principio del nacimiento de la música que cambió los patrones culturales occidentales desde los años 50. Ya en la década siguiente, ese encuentro quedó absolutamente plasmado en los discos de The Beatles, o con algunos cruces entre grupos de rock y sinfónicas a partir de los setenta y los ochenta. Incluso, hay orquestas que se dedicaron a cubrir el territorio de la música popular con discos completos dedicados al rock y al pop. Las británicas son las que llevan la delantera en ese aspecto. La Royal Philharmonic Orchestra publicó álbumes con canciones de Queen y Coldplay y registró bandas de sonido de películas muy comerciales. La London Symphony tiene registros de Star Wars y videojuegos como Tomb Raider. Como nunca se convirtió en una tendencia o en una verdadera moda (sí lo fue el unplugged, en los noventa) siempre habrá rock sonando en una orquesta sinfónica.