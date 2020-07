Después de hablar con la editora de la publicación, el médico dio su opinión sobre la tapa de la hija de Máxima, y remarcó los cambios en el abordaje del tema de la obesidad Crédito: YouTube América TV

Tras la polémica desatada por la tapa de la Revista Caras con la reina consorte de Holanda Máxima Zorreguieta y su hija mayor, la princesa Amalia (16), el doctor Alberto Cormillot consideró que se trató de una error con buena intención. En el programa Intratables de este viernes, el médico nutricionista comentó que había hablado con la directora de la publicación Liliana Castaño, recordó una experiencia vivida por el sobrepeso de su hija y repasó cómo fue la evolución del abordaje de la obesidad en los últimos años.

"Fue un error bienintencionado. No fue una buena idea hacer esa tapa. Yo hablé con la editora [por Castaño] y ella dio sus razones: quería destacar lo bien que estaba la chica, que no le molestaba su obesidad. El tema es que hoy lo políticamente correcto es no hacer referencia al peso de la gente. Y a mí me parece bien, si bien durante muchos años estaba acostumbrado a hacerlo, no es lo que hay que hacer. Acá [por la tapa] la reacción fue muy negativa, unánime", reflexionó Cormillot.

En una misma línea, el médico destacó que no se debe hacer hincapié en el aspecto físico ni en la apariencia de las personas, sino en sus cualidades con la que se distingue. "La chica [por Amalia] es creativa, inteligente, tiene muchas condiciones", enumeró.

Cormillot recordó un episodio similar que le tocó vivir en carne propia cuando otras dos publicaciones nacionales habían abordado la imagen de Reneé Cormillot de manera ofensiva. "Yo lo viví con la etapa de mi hija cuando estaba con sobrepeso, hace muchos años, y la atacaron. Yo fui a pelearme a una revista y a un diario. La bardearon mal: '¿Cómo puede ser que la hija de Cormillot esté gorda? ¡Es un papelón, una vergüenza!', una cosa de lo más desagradable", revivió.

Con su amplia experiencia en el campo, el nutricionista aseguró que, a través de los años, fue cambiando la manera en la que se tratan las problemáticas del sobrepeso y la obesidad. "Se pasó de una visión totalmente negativa a una positiva. Se destacaba que tal o cual persona ha bajado de peso, y ahora estamos en una etapa en la que no se puede hacer ninguna referencia al peso", distinguió.

Sobre el final de su columna, Cormillot remarcó la importancia y la necesidad de no estigmatizar a quienes sufren enfermedades. Para ello, el médico señaló que desde hace muchos años se pone el énfasis en las persona que padece la enfermedad y no se debe tomar a ésta como una condición propia del ser humano.