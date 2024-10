En medio de su pelea con L-Gante, Wanda Nara lanzó un tajante comentario: “No tiene mis mismos valores”

Escuchar

La relación entre Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, siempre fue un misterio. Hubo versiones de que los unía algo más que una buena amistad, surgieron versiones de romance y hasta incluso trascendió una foto de ambos a los besos afuera de la Basílica de Luján. Sin embargo, ahora todo parecería indicar que su vínculo se quebró.

Durante su paso por el programa de Susana Giménez (Telefe), el cantante dijo que “pasaron muchas cosas” entre ellos: “Pasa que está Icardi en la casa, ¿qué te va a decir? Mirá si va a decir algo y después tiene que ir a su casa y está el marido”. Por su parte, Nara lo trató de “mentiroso” y “despechado”. En medio de los entredichos, indirectas en redes y versiones cruzadas entre ambos, la mediática contraatacó y lanzó un filoso comentario que, más de uno, especuló en que sería para L-Gante.

El picante mensaje de Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

En las últimas horas, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) volvió a pronunciarse en redes sociales y sumó un nuevo capítulo a la historia. Abrió una cajita de preguntas para interactuar con sus seguidores y uno de ellos quiso saber: “¿Cuál es la mejor decisión que tomaste este año?”. Ella no lo dudó y respondió: “Viajar con mis hijos, trabajar de lo que me gusta, alejarme de la gente que no tiene mis mismos valores”.

Dados los recientes acontecimientos, los fans especularon en que este último comentario estuvo dedicado a L-Gante, con quien supo tener una buena relación en los últimos años. Para cerrar Wanda afirmó que otra de sus grandes decisiones fue rodearse de sus “amigos de siempre”. En la imagen que compartió se la pudo ver tapándose la cara con la mano y dejando relucir el vistoso anillo de diamantes que tenía en el dedo anular.

Wanda Nara compartió un posteo que no pasó inadvertido (Foto: Instagram @wanda_nara)

Por otro lado, este miércoles la exconductora de MasterChef compartió en sus historias un posteo de la cuenta de Instagram de Sagitario Horóscopo Negro sobre justamente Sagitario, su signo. “Al final todo se sabe, Sagitario, y la verdad siempre sale a la luz. En estos días vas a descubrir quién ha estado a tu lado por interés y quién lo ha hecho porque de verdad te quería y te sigue queriendo”, decía la publicación. De esta manera, dejó entrever que su vínculo con el referente de la Cumbia 420 estaría roto.

L-Gante se cansó y reveló qué pasó en verdad con Wanda Nara

Estos nuevos posteos de Nara surgieron después de los comentarios que hizo L-Gante en diálogo con Socios del espectáculo. “La pregunta del millón, ¿estuviste o no estuvieron? Nosotros los agarramos alguna vez saliendo de Gardiner y había besitos”, le preguntó el cronista. “Mirá, te lo digo para que me dejen de romper las pelo*** siempre. Sí, es obvio, pero ya está”, sostuvo Valenzuela.

A partir de esto, el cronista le preguntó si lo que se vio entre ellos fue “ficción” o “realidad”. “Lo que se imaginaron alguna vez, sucedió”, aseguró el músico. En este sentido, dio a entender que tuvieron intimidad y señaló que al final “terminaron siendo socios”.

Por último, el periodista le mencionó el posteo que hizo Wanda Nara en Instagram, que decía: “Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Cuando habla el despecho, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema. Ojalá hablen de tus canciones”. ¿La respuesta de Elián? “Para mí esa es una actitud de una persona que tiene un momento a solas y se pone a hablar consigo misma. Para mí está hablando con ella misma”, sentenció el músico.

