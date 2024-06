En medio del escándalo en el edificio de Puerto Madera, Dady Brieva suma una nueva polémica con otra propiedad

Escuchar

Dady Brieva es el nombre del famoso que más resuena desde las últimas horas, cuando Yanina Latorre aseguró en LAM (América TV) que el humorista debe 9.800.000 pesos de expensas en su departamento de Puerto Madero. Este miércoles 12 de junio, la panelista se metió de nuevo en escándalo y mencionó que también tiene problemas para ingresar a su otra propiedad, ubicada en el club de campo Abril, un exclusivo y carísimo country ubicado a metros de la autopista Buenos Aires-La Plata.

Dady Brieva en la terraza de su edificio

“Qué pasó, ayer nos preguntaron qué pasó con él. No, no está mal económicamente porque los chicos van a un colegio carísimo en Quilmes. De hecho, les cuento algo más. Él se acaba de comprar una casa en Estancia Abril que está cerca del colegio de los chicos”, comenzó diciendo ´la angelita’.

Así es el interior del exclusivo edificio donde vive Dady Brieva (Foto: www.situar.com)

En ese sentido, mencionó “que iba a contar todo”, pese a las amenazas que recibió del ex “Midachi”. “Por más que me amenaces, mi amor, con juicios, llames a Dalbón (su abogado) o le andes diciendo a tu mujer que me ganaste un juicio que es mentira, porque no me llegó nunca ni una puta carta documento. No tengo problema, la espero. Me encantaría charlar con ustedes y contarles que hay una cosa que se llama información y otra que se llama opinión. Hoy también me amenaza con Dalbón. Alguien me dijo ‘Dady Brieva está re caliente con vos y te va a meter un juicio’”, lanzó.

Estancia Abril, ubicada en Hudson, provincia de Buenos Aires Marcos Ludevid / Netflix

Para sumar más información, Latorre contó que, como compró aquella casa, el actor necesita tener derecho de admisión para mudarse, sobre todo porque es una persona pública. “Lo loco es que Dady ya compró la casa y la pagó. No se está pudiendo mudar porque no lo dejan entrar, ya que están en contra de su ideología política, porque es kirchnerista”, completó.

