Benjamín Vicuña atraviesa un duro momento familiar tras la internación de urgencia de su padre

Mientras los rumores de crisis y separación no cesan en las vidas de Benjamín Vicuña y la China Suárez, el actor chileno tuvo que afrontar un duro momento familiar: internaron a su padre, Juan Pablo Vicuña Parot (77), por un derrame cerebral.

La noticia dejó en jaque a quienes venían siguiendo la historia de la pareja después de que la periodista Laura Ubfal comunicara la situación vía Instagram. "Tristísimo", fue la corta descripción que tipeó y logró que se difundiera la novedad.

La situación generó que Benjamín viaje de urgencia a Santiago de Chile, abandonado las grabaciones que estaba llevando adelante en el Desierto de Atacama. El actor se encontraba allí desde hace días filmando la miniserie Inés del alma mía y por tal motivo es que se ausentó en el festejo del final de Argentina, Tierra de Amor y Venganza.

Respecto al estado del padre de Vicuña, el representante del actor le dijo a TN Show que fue dado de alta hoy por la mañana ya que se encontraba muy bien y "recuperándose de algo menor sin ninguna gravedad ni nada".

Si bien el vínculo padre e hijo tuvo cortocircuitos y distanciamientos, en una vieja declaración el chileno contó el modo en que lograron volver a reconstruir la relación incluso cuando estuvieron dos años sin hablarse: "No fue fácil para él que yo quisiera ser actor. Luego me di cuenta de que parte de él está en mí y eso me permitió vivir en paz con ese lado mío. Soy socio del teatro Mori, estamos desarrollando una sala de cine en Bellavista, y no me avergüenza decir que tengo un lado de empresario, como mi papá".

En tanto a la China Suárez, la mamá de Rufina y Magnolia se encuentra en Disney disfrutando de los parques de diversión. Durante toda la jornada de internación de su suegro, la actriz no dijo nada sobre Benjamín en redes y tan solo se limitó a compartir las experiencias con sus hijas.