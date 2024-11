En pleno noviazgo con L-Gante, Wanda Nara hizo un sugerente posteo que no pasó inadvertido

La vida privada de Wanda Nara continúa en el foco de la atención mediática. Una vez más volvió a separarse de Mauro Icardi, pero con la diferencia de que ahora blanqueó su nueva (o ya conocida) relación con Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante. La pareja ya no se oculta y a través de sus redes sociales demuestra lo enamorada que está. Sin embargo, en las últimas horas -y en medio de un triángulo amoroso que a diario suma un nuevo capítulo- la mediática subió una jugada publicación a Instagram con un explícito mensaje sobre su noviazgo con el músico.

L-Gante y Wanda Nara disfrutan a pleno de su relación y suben románticos posteos en las redes sociales (Foto: Instagram @legante_keloke)

Días atrás en LAM (América) revelaron que la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) denunció a Mauro Icardi por violencia de género a raíz de una tensa situación que tuvo lugar en el edificio Chateau Libertador, la residencia familiar que tienen en Buenos Aires y de donde él terminó desalojado. El viernes se realizó una audiencia virtual que contó con la presencia de la mediática, su abogada, Ana Rosenfeld, y las representantes legales del futbolista. ”Nuestra intención era poder esclarecer todo lo que estaba pasando y buscar una solución“, aseguró la letrada en diálogo con la prensa.

En medio del delicado conflicto legal, Wanda Nara pasó su fin de semana con L-Gante. El viernes compartieron una cena con amigos en su casa de Nordelta y el sábado ella lo acompañó durante su presentación en el teatro Gran Rex: hubo una aparición sorpresa en el escenario, besos y románticas declaraciones de amor.

Tras unos días de muchas emociones, el lunes, la mediática subió al feed de su cuenta de Instagram - donde acumula casi 17 millones de seguidores - una osada foto suya con un mensaje referido a su vida personal que no pasó inadvertido.

El sugerente posteo de Wanda Nara en Instagram (Foto: Instagram @wanda_nara)

Nara publicó una jugada foto en la que se la pudo ver recostada boca abajo en un sillón con la mirada fija en la cámara. Tenía el torso descubierto y lucía un conjunto de lencería negro. Llevaba maquillaje, el cabello recogido y un par de piezas de joyería: aros, pulseras y un reloj dorado.

Además de la imagen, lo que llamó la atención fue el sugerente mensaje que escribió. “Por fuera me conocen muchos por dentro, muy pocos”, sostuvo. “Paradójicamente, los pocos que me conocen me aman para siempre, los demás hablan sin saber quién soy”, sentenció. El posteo tuvo 290 mil “Me Gusta”, incluido el de su pareja, L-Gante.

El primer mensaje de Mauro Icardi en las redes tras el escándalo con Wanda Nara

Durante el fin de semana, Icardi también se pronunció en las redes sociales. En medio de la disputa legal con la madre de sus hijas, Francesca e Isabella, y tras sufrir una lesión que lo mantendrá fuera de la cancha por varios meses (se rompió los ligamentos cruzados y los meniscos de la rodilla derecha) hizo una publicación, desde Buenos Aires, que dio que hablar. Se trató de una foto suya con el torso descubierto y una pileta de fondo y escribió: “El cielo llora en este día lluvioso. Pero seguimos brillando”. Sumó el emoji de un sol y de una cara que saca la lengua y guiña un ojo, lo cual algunos tomaron como una indirecta a Nara.

En medio de la disputa con Wanda Nara, Mauro Icardi aclaró en su cuenta de Instagram que "sigue brillando" captura de pantalla

En la actualidad, el exjugador del París Saint-Germain mantiene un conflicto legal con su exesposa. De acuerdo a la información que dio Yanina Latorre el viernes en LAM, sus abogadas quieren presentar el caso en el “último domicilio de la expareja”, que es Estambul. Según explicó, existe un “especial malestar” por parte del futbolista, ya que sus hijas “tenían como centro de su vida” el país donde él juega al fútbol.

“La estrategia es poner el acento en que las niñas, hijas de ellos dos, van a un colegio en Turquía y que habría sido una decisión unilateral de Wanda de anotarlas en una institución educativa en la Argentina, sin el consentimiento de Icardi”, indicó la panelista.