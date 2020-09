En las redes. El insólito pedido de Karina "La Princesita" a Alberto Fernández

La jurado del Cantando 2020 usó su cuenta de Twitter para hacerle un curioso pedido al Presidente y recibió el apoyo de sus fanáticos Crédito: Instagram

Desde que Karina "La Princesita" Tejeda se convirtió en la jurado del Cantando 2020, la vocalista está más activa que nunca en las redes sociales. Ya sea para comentar situaciones que ocurrieron en el programa de eltrece, para mostrar el look de cada noche o para interactuar con sus fanáticos, Tejeda mantiene un alto perfil tanto en Twitter como en Instagram.

Esta semana, Karina generó un interesante debate luego de recibir repudiables comentarios por su cuerpo. La cantante usó su perfil de Instagram para llevar un mensaje inspirador a sus seguidores y relató que se sintió sorprendida al leer las críticas que algunos usuarios dejaron en un video publicado por las cuentas oficiales del canal.

En las imágenes, Karina mostraba un osado atuendo de short, bucaneras y top metalizado. "Si bien antes me generaba mucho dolor y hasta pasé años de depresión por estos comentarios, quería compartir que los leí y que no me dolieron. Y en serio creí que eso nunca iba a pasar", manifestó.

Ahora, Tejeda volvió a ser viral por un curioso tuit dedicado al presidente Alberto Fernández. "¡Habilitá el perreo, Alberto!", escribió "La Princesita" en la red social. En referencia a la posibilidad de salir a bailar, Karina se hizo eco de la nostalgia que muchos de sus seguidores tienen respecto a las salidas nocturnas, imposibilitadas desde el comienzo de la cuarentena por la pandemia decoronavirus.

El tuit de Karina fue compartido por más de 10 mil usuarios y recibió otros 45 mil Me gusta. Con humor, muchos de sus fanáticos apoyaron su pedido y compartieron videos de la cantante bailando.