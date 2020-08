La hija de Yanina Latorre habló de una difícil decisión que debió tomar por las críticas que recibe en redes sociales Crédito: Instagram

21 de agosto de 2020 • 09:29

Lola Latorre recibió duras críticas del jurado del Cantando 2020, que el miércoles puso a su pareja uno de los puntajes más bajos de las últimas galas. La tendencia del reality de eltrece se replicó en las redes, donde la hija de Yanina Latorre también recibió durísimos comentarios. La situación, según contó la joven en las últimas horas, la llevó a tomar una radical decisión.

"¡Hola a todxs! Quería contarles que voy a cerrar Twitter, por lo menos por un tiempo", escribió la joven en su cuenta. "En estos momentos donde estamos aprendiendo e intentando es muy doloroso recibir comentarios tan agresivos y violentos de tantas personas".

A continuación, Latorre manifestó que no se considera preparada para recibir tantas y tan duras críticas. "Creo que todavía no soy suficientemente fuerte para bancarme todas las críticas que me desmotivan a seguir para adelante. Gracias a todos los que me dan su apoyo, lxs quiero", agregó la compañera de Lucas Spadafora en el certamen.

Por último, explicó por qué cree que esta decisión será para mejor en su paso por el programa. "Somos muy educados, escuchamos todo lo que nos dicen, nos divertimos y sobre todo nos rompemos el lomo para aprender y hacer todo lo que nos corrigen", dijo. "No somos cantantes, pero estamos dispuestos a seguir intentándolo. Decido esto para poder concentrarme 100% en crecer".