En Tipos de gentileza, Yorgos Lanthimos regresa a su cruel estilo con Emma Stone y un elenco de lujo

Tipos de gentileza (Kind of Kindness, Estados Unidos-Reino Unido-Grecia-Irlanda/2024). Dirección: Yorgos Lanthimos. Guion: Yorgos Lanthimos, Efthimis Filippou. Fotografía: Robbie Ryan. Edición: Yorgos Mavropsaridis. Elenco: Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie. Calificación: No disponible. Distribuidora: Disney/Fox. Duración: 164 minutos. Nuestra opinión: buena.

Yorgos Lanthimos parece haber emprendido un camino de regreso a su espíritu pionero. O quizás ha ensayado un breve interregno, luego del triunfo en el mainstream con las oscarizadas La favorita (2018) y Pobres criaturas (2023) -ambas colaboraciones con el australiano Tony McNamara-, un descanso que lo conduce a sus orígenes. A aquellos junto a su coguionista y compatriota Efthimis Filippou, los que definieron su despegue en Grecia con la revulsiva Canino (2009), su mirada cruel sobre un mundo de crueldad.

Tipos de gentileza comienza con las estrofas de “Sweet Dreams” como premonición: “Some of them want to abuse you / Some of them want to be abused”. Abusados y abusadores deambulan en un mundo sin gentilezas, pese a la irónica declaración del título. Y la letra de Eurythmics dibuja una línea de unión para el tríptico que confirma la excepcionalidad de la mirada y el progresivo agotamiento de un universo.

La película está integrada por tres historias y en todas aparecen las mismas siglas: RMF. En la primera -”La muerte de RMF”-, RMF es la víctima sacrificial del tirano de turno, un poderoso empresario interpretado por Willem Dafoe. Su súbdito es el atildado Robert Fletcher (Jesse Plemons), a quien le dice lo que debe comer, lo que debe vestir, e incluso si debe o no tener sexo con su esposa. Cuando lo que le exige es convertirse en potencial asesino, Robert se rebela, propiciando la venganza de su amo pero también su propia y desconocida voluntad de obediencia.

Lo que asoma en la segunda historia, que tiene a RMF volando en el título -y cuya aparición es un guiño sugerente-, es la conversión del ser amado en un aparente impostor, tal como lo cree Daniel (nuevamente el genial Plemons) cuando su esposa perdida (Emma Stone) regresa de la muerte con costumbres extrañas y sospechosas ¿Es ella quien dice ser o es un ente controlador que quiere engañarlo?

Y así la ávida reflexión sobre opresores y oprimidos concluye con un tercer acto en el que Emma Stone, convertida ahora en devota seguidora de un culto dispuesto a encontrar la inmortalidad, descubre cómo su compromiso nunca alcanza, cómo su entrega absoluta siempre está al límite del destierro. Si el primer episodio es el más efectivo, con una construcción cerrada y trasparente en su tesis, y el segundo el más errático, con aires del cine de la paranoia y estética del body horror, el tercero consigue demostrar el amplio abanico de recursos de Lanthimos, la incomodidad de su humor, la misantropía de su mirada, y también una vocación melindrosa por exponer al espectador no solo a la conciencia de su falso libre albedrío sino también a la confección de una experiencia cinematográfica tan cínica como desoladora.

Los protagonistas de Tipos de gentileza son los sometidos a la opresión de otros, devotos de una forma de complacencia que los hace pasar por víctimas. Lo es el empleado capaz de seguir los caprichos de su jefe hasta no poder decidir por sí mismo, el policía en duelo hasta que la reaparición de su esposa destruye el ideal de lo perdido, y la fiel servidora de una secta profiláctica, obsesionada con convertirse en una más de aquellos que la expulsan. Desde el escrúpulo moral, la devoción a un ideal o el anhelo de pertenencia, todos encubren tras su piel de cordero las voluntarias cadenas que han decidido llevar.