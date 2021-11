En un confuso episodio, el presidente de la FIFA le envió un mensaje a Luciana Salazar

Rodrigo Lussich contó que por un extraño motivo, Luciana Salazar mantuvo una conversación con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El detalle del contexto es particular, ya que involucra al exmantatario Mauricio Macri, motivo por el cual inició la charla.

Luciana Salazar chateó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino

El conductor de Intrusos (América) explicó que Salazar tiene un número de teléfono similar al del expresidente, razón por la que recibe varios llamados por equivocación. “Es una confusión que suele pasarle, tiene un número idéntico a una persona famosa y eso hace que le lleguen mensajes y llamados queriendo hablar con él. Luciana tiene problemas con su teléfono, ya que el número que ella tiene es igual al de Mauricio Macri, solo cambia un dígito, el resto de los números coinciden todos, de punta a punta ”.

Frente a la insistencia de los panelistas para averiguar el contenido de los mensajes, el conductor reveló que no fue una simple conversación. “¿Cuántas veces nos preguntamos quién es el informante que le pasa primicias políticas, capaz se la mandaban a él y las leía ella?. Eso lo va a tener que contar la propia Luciana, nosotros sabemos que hablaron, el error derivó en una charla”, aseguró.

Luego, el periodista contó la extraña razón por la que algunos políticos o empresarios no utilizan otras redes sociales para enviar mensajes. “Esa gente de la alta alcurnia no se manda WhatsApp porque desconfían. Se mandan Telegram o Signal, pero lo más confiables siguen siendo los SMS”.

Finalmente, reveló la identidad de la persona que inició la charla. “En las últimas horas recibió un mensaje de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que pretendía enviarle un mensaje a Macri que tiene un cargo ahí”. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la actitud de Luciana ante el error: “Salazar contestó ese mensaje y siguieron hablando”.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino durante el congreso de la UEFA en Montreux, Suiza, el martes 20 de abril de 2021. (Richard Juilliart/UEFA vía AP)

Luciana Salazar y su opinión sobre las elecciones legislativas

El domingo, tras conocerse el resultado de los comicios Salazar recurrió a sus redes sociales para opinar. “Ojalá que esta elección sea una oportunidad de renovación, dejar atrás las fórmulas que fracasaron tantas veces y empezar a elegir representantes que apuesten en serio por la educación, la cultura, el trabajo y por mejorarle la vida a la gente con políticas innovadoras”, expresó.

Luciana Salazar opinó de la derrota del Gobierno en las elecciones legislativas Twitter

En otro mensaje se refirió a la actitud del partido oficialista al reducir la distancia en los votos con respecto a las PASO: “Escuchás algunos discursos en cierto búnker perdedor y parece que acá no festeja el que no quiere. Esperemos que la dosis de irrealidad termine esta noche. Perder es malo, pero no aprender de la derrota es fatal”.