8 de mayo de 2019 • 03:39

El humorista Enrique Pinti dijo anoche, en una entrevista televisiva, que está evaluando si presentarse o no a votar en las próximas elecciones presidenciales. "Son tan pocos los estímulos", dijo y relató otros motivos por los que este año no se siente convocado.

"Yo voto a tres cuadras de casa, en una escuela en la que no funciona el ascensor, y voto en el tercer piso. El solo hecho de pedir que bajen la urna y que las viejas de Recoleta me pidan que elija bien... ¿Sabés qué? Teniendo 80 años y sin tener a quién votar, tal vez me quedo en casa", dijo el actor en un mano a mano con Alejandro Fantino. Y agregó: "Sé que esto a Casero le da mucha rabia, porque yo una vez dije que iba a votar en blanco y dijo de todo".

El actor se mostró "decepcionado", pero se definió como un férreo defensor del derecho al voto. "Hay una tradición en la Argentina: cuanto más honrado parece el futuro candidato, menos votos tiene", dijo. Y agregó: "La gente honrada de verdad no tiene carisma. El embaucador o la embaucadora que te dice: 'Arreglar la inflación es fácil porque tengo el mejor equipo' o 'Yo soy nacional y popular', tienen esa cosa histriónica. En cambio, los honrados son como [Margarita] Stolbizer o [Daniel] Filmus, y la gente no los vota". Y concluyó: "Cuanto más chanta parecés, más recibís y con eso estoy muy decepcionado".

Respecto a la iniciativa del Gobierno de buscar consenso con distintos sectores y partidos del arco político, dijo: "Antes creía en los consensos. Me comí unos cuantos y nunca funcionaron. El más grande de todos, que dije desde el escenario que había que votarlos, fue la Alianza".

No es la primera vez que Pinti es crítico al gobierno de Mauricio Macri. En febrero de este año se había referido a la situación económica y a los aumentos de tarifas. Sus dichos despertaron el enojo del actor Alfredo Casero, tenaz defensor del oficialismo, quien lo acusó de ser un "verdadero cagueta".