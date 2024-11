Era el “niño mimado” de Hollywood y murió en un trágico accidente a los 27 años: la película que cuenta su vida

Entre tantas figuras que Hollywood perdió injustamente se encuentra Anton Yelchin, el actor ruso-estadounidense que alcanzó la fama con su papel como Pavel Chekov en la serie de películas Star Trek. El 19 de junio de 2016, su trágico accidente conmocionó al mundo del espectáculo y sus padres decidieron conmemorarlo de una manera muy especial.

Anton Yelchin murió en 2016 El Tiempo

Tres años después de aquel hecho, Viktor Yelchin e Irina Korina se pusieron en contacto con Drake Doremus, el director de la película Like Crazy (2011), la misma que protagonizó su hijo unos años antes de morir.

En diálogo con IndieWire, brindaron detalles de lo que los impulsó a poner en marcha Con amor, Antosha. “Hablamos con él, diría que es amigo de nuestra familia, y simplemente le dijimos ‘no vemos ninguna razón para vivir más porque nuestra vida ya se acabó’. Y él me dijo ‘no, no, no, no, no, tienes que hacer muchas cosas por Anton’. Una de las cosas es hacer un documental sobre él”, recordó.

Anton Yelchin murió a los 27 años tras sufrir un accidente en su jeep

Como el director sintió que era muy cercano a Anton, prefirió hacer un paso al costado y sugirió que Garret Price ocupara su lugar. “Drake llevó a Garret a la casa y hablamos, y luego vi, no sé cómo, pero sentí que esta era la persona adecuada para dirigir la película. Me recordó a Anton porque es muy amable y humilde, era muy tímido al hablar de ello”, dijo por su parte Irina.

Así fue que el 28 de enero de 2019 se estrenó el documental que contó con Nicolas Cage como narrador y se basó en los diarios de Yelchin y otros escritos y entrevistas con su familia, amigos y colegas. Además, contó con entrevistas a compañeros que lo acompañaron a lo largo de su carrera, entre ellos Chris Pine, Zoe Saldaña, Simon Pegg, John Cho, Willem Dafoe, Jodie Foster y Jennifer Lawrence.

Anton Yelchin interpretando a Charley, el adolescente perseguido por el vampiro de Farrell en Noche de miedo Disney

Pero lo que más llamó la atención de la producción, que se puede ver en Amazon Prime Video, fue que reveló una enfermedad desconocida. Es que el joven actor luchaba contra la fibrosis quística. Asimismo, quedó en descubierto su pasión por las artes y la cercanía que tenía con sus padres.