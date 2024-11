Era una estrella de los ´80 en Estados Unidos, ahora apareció irreconocible en un mercado de California

Juliette Lewis fue una de las figuras más destacadas del cine en la década de los 80 y 90. Desde temprana edad, fue reconocida por sus papeles cinematográficos, convirtiéndose en una estrella adolescente. Hoy en día, mantiene un perfil menos visible, aunque recientemente fue vista en un mercado de California y causó sorpresa por su apariencia distinta y su vida alejada de los reflectores.

Juliette Lewis es una actriz y cantante nacida en Los Angeles, California e hija del también actor Geoffrey Lewis Foto Facebook Juliette Lewis

¿Quién es Juliette Lewis?

Juliette Lewis, nacida en Los Angeles, California, comenzó su carrera actoral a los catorce años cuando obtuvo un papel en la serie de televisión The Wonder Years. Posteriormente, en 1988, participó en My Stepmother Is an Alien, una comedia de ciencia ficción junto a Kim Basinger y Dan Aykroyd. Sin embargo, fue en 1991 cuando alcanzó reconocimiento mundial con su actuación en Cape Fear, una adaptación de Martin Scorsese en la que interpretó a Danielle Bowden, la hija del personaje principal, rol que le valió una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto.

El éxito de Cape Fear marcó el comienzo de una serie de papeles en producciones destacadas que definirían su carrera. Lewis actuó en Kalifornia, junto a Brad Pitt, y en Natural Born Killers, dirigida por Oliver Stone, donde interpretó a Mallory Knox, un personaje que se convirtió en un ícono del cine de los 90. Su habilidad para interpretar personajes complejos y poco convencionales consolidó su estatus en Hollywood, y continuó con roles notables en películas como Strange Days y From Dusk Till Dawn.

La historia de Juliette Lewis con Brad Pitt

La vida personal de esta estrella de Hollywood también fue objeto de interés en su época de mayor fama. La relación sentimental que mantuvo con Brad Pitt, una de las figuras más destacadas de Hollywood, llamó la atención de los medios. La pareja salió durante varios años en los 90 antes de separarse. Lewis también estuvo casada con el patinador profesional Steve Berra, aunque la relación terminó en 2003. Aunque se le vinculó con otras celebridades, como Leonardo DiCaprio, mantuvo su vida privada alejada de la atención mediática en las últimas décadas.

A principios de los 90, Juliette Lewis tuvo una relación con el también actor, Brad Pitt Ron Galella, Ltd. - Ron Galella Collection

Además de su éxito en el cine, Lewis encontró en la música una segunda pasión. En 2003, formó la banda de rock Juliette and the Licks, donde se convirtió en la vocalista principal. La banda ganó popularidad en la escena del rock alternativo, y la angelina llegó a colaborar con artistas como The Prodigy, participando en varias canciones de su álbum Always Outnumbered, Never Outgunned.

Tras varios años con la banda, en 2009, la famosa formó un nuevo grupo llamado Juliette and the New Romantiques, con el cual continuó explorando su faceta musical. Durante esta etapa, se alejó de la actuación, para así dedicar su tiempo a giras y a su carrera musical. Sus presentaciones en lugares icónicos como el Viper Room de Los Ángeles la acercaron a una audiencia nueva, consolidando su posición como una artista versátil.

Además de su exitosa carrera como actriz, Juliette Lewis también se dedicó a la música Foto Facebook Juliette Lewis

¿Qué es de la vida de Juliette Lewis?

Recientemente, Juliette Lewis fue vista en el mercado Erewhon de Calabasas, California, donde pocos la reconocieron a primera vista, según informó Daily Mail. Con una gorra, ropa deportiva y sin maquillaje, la actriz lucía una apariencia diferente a la que sus seguidores recordaban. A sus 51 años, llevaba un atuendo cómodo, con pantalones cortos de camuflaje y una camiseta gráfica de estilo retro, y parecía recién llegada de una caminata en las cercanías de Malibú.

Al ver a los paparazzi, no dudó en bromear y comentó sobre su sombrero: “Este sombrero es de mi amiga, ¿gracioso, verdad?”. La actriz mostró una actitud relajada, sonriendo mientras se dirigía a su auto, un clásico Dodge azul, lejos del tipo de vehículo que las celebridades suelen lucir en California, compartió el medio británico.

Oscar-nominated 80s star who dated a former Sexiest Man Alive is unrecognizable while shopping at California market https://t.co/ejRdkSAL38 pic.twitter.com/OiugDFYvrA — Daily Mail Online (@MailOnline) November 3, 2024

A pesar de su bajo perfil, la actriz se ha mantenido conectada con sus seguidores a través de redes sociales, especialmente Instagram, donde cuenta con más de 1.6 millones de seguidores. En sus publicaciones, suele compartir contenido sobre los derechos de los animales, junto con videos y fotografías, además de sus proyectos recientes.

Uno de los anuncios más destacados de su perfil fue su participación en la película The Thicket, que se estrenó en septiembre de 2024. Lewis también comentó sobre su deseo de regresar a la música en 2025, lo cual ha emocionado a sus fanáticos de la época de Juliette and the Licks. Según adelantó, planea volver a los escenarios con un estilo renovado, pero manteniendo la energía que siempre caracterizó a sus actuaciones en vivo.