Ante la marcha del 17A que convocó a miles de personas a lo largo del país para protestar en contra de las medidas del Gobierno, Fabián Doman, conductor de Intratables, le planteó un escenario a Ceferino Reato que terminó por enfrentarlo con su compañera Ernestina Pais.

"Si fuera Macri presidente, ¿el kirchnerismo saldría a la calle en medio de una pandemia?", le consultó Doman a Reato. "El kirchnerismo estaría asaltando la casa de Gobierno", contestó sin titubear el periodista. "Contrafáctico", interfirió Ernestina.

"No había pandemia e iban a la Plaza de Mayo con un helicóptero", continuó Reato ante los comentarios irónicos de Brancatelli que declaraba en voz alta: "periodismo objetivo". "Esperá, ¿y qué número sale en la quiniela esta semana? Ya que podés ver el futuro", le consultó Pais.

"Vos sabés que el análisis, querida Ernestina, el análisis político también se nutre de la teoría contrafáctica del pasado o análisis sobre el futuro", le contestó Ceferino. "¿Tenés escenario de pandemias anteriores?", consultó Ernestina. "Lo que hubiera pasado desde mi punto de vista, es que el kirchnerismo duro habría acelerado la partida de Macri antes del 23", afirmó el periodista.

"Pero no lo hizo en el Gobierno anterior", agregó Pais. "Vos, Ernestina, no estudiaste Ciencias Políticas por lo tanto no podés saber de esto", definió Reato. "Vos no sabés lo que yo estudié; yo fui a la UBA. Como a vos te gusta personalizar, algo que para mi es desagradable entre compañeros, no me permitís debatir ideas", le replicó Ernestina.