18 de febrero de 2020

Sigue la polémica por las declaraciones de la Negra Vernaci en relación a la provincia de Jujuy y quien salió a defenderla fue Ernestina Pais, panelista de Intratables .

"¿No pensaste en relajarte en el Caribe, en playas para estar más tranquilo? Jujuy es Bolivia chicos, alguien lo tiene que decir", le preguntó Vernaci a su operador y eso aceleró las críticas hacia la conductora.

Ernestina Pais no esquivó el tema y dio a conocer su visión sobre lo que dijo la Negra. "Toda la gente se pronunció, no tengo mucho más para decir. Lo hizo en un sentido humorístico. Ella tiene ese humor ácido que a veces incómoda. Seguramente cuando lo dijo no pensó en la repercusión que iba a tener", declaró a Radio Mitre

Tanto Ernestina Pais como la Negra Vernaci tuvieron siempre muchas diferencias. De todas maneras, la panelista de Intratables no dudó en decir que es "una mujer inteligente".

"No creo que sienta para nada lo que dijo. Lo digo más allá de las diferencias históricas que hemos tenido. Confío en su buena leche y su buena fe. La radio tiene algo que la tele a veces no tiene. No tenes noción en la radio cómo puede impactar lo que decís. Es más, ella es tan grosa en su laburo que logra un impacto que la radio no tiene cuando se dicen las cosas", finalizó Ernestina.