Ernestina Pais participó como invitada de Pampita Online e hizo espontáneas declaraciones sobre su situación amorosa actual. Separada hace un año de su última pareja, la conductora contó qué desea para su futuro en relación con el amor.

El ciclo que conduce Pampita Ardohain se ocupaba de la forma en que la cuarentena afectó los vínculos personales, en particular los de pareja. "¿Qué pasa con el amor? Porque vos estás con tu hijo y no se puede romper la cuarentena", le preguntó Ardohain a Pais. "Te digo algo: en este momento lo que menos ganas tengo es que me vengan a romper las bolas, perdón", dijo, entre risas, Pais.

Luego, añadió: "Con un amigo tenemos 'novios de cuarentena', que son gente que te escribe y decís 'no está tan mal' y le seguís la conversación por un tiempo y después ya no da para más".

"No estoy con la energía puesta en eso, primero porque me separé hace un año y porque de verdad me pasa que estoy muy concentrada en lo que me está pasando como madre. Estoy tal vez en el mejor momento como madre después de tres años y medio de gira", explicó la panelista de Intratables.

En el marco de la conversación sobre la pandemia, el amor y la virtualización de los encuentros, Pais también hizo una importante revelación sobre sus chats íntimos y contó que tiene 'un stock de fotos' con poca ropa para enviar cuando surge la oportunidad.

Además, contó una divertida anécdota sobre un famoso con el que estuvo chateando. Aunque no reveló su nombre, Pais detalló que llegó a pedirle que haga un gesto en televisión para corroborar que era realmente él.