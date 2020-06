La empresaria defendió la decisión del Estado. Fuente: Instagram Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2020 • 14:16

Luego de la polémica decisión por parte del Gobierno nacional de intervenir las empresas que componen el grupo Vicentin y el posterior "cacerolazo" en apoyo en gran parte del país, dentro de Intratables se debatió sobre el futuro económico de la Argentina y se produjo un fuerte cruce entre Ernestina Pais y algunos de sus compañeros del panel.

"Voy a transmitir lo que dice el presidente, "Albertina" vos tendrías que estar para acá haciendo la V de la victoria", le dijo Ceferino Reato a su compañera. "Basta porque si yo digo la señal que vos tendrías que estar haciendo no me dejarías hablar", le contestó Ernestina. "Vos tenés que callarte porque está hablando el presidente a través de mi", continuó irónicamente Reato. Y agregó: "Me dijo que el Estado no se puede quedar solo con la deuda sino que necesita todo el grupo para que esto funcione. Yo creo que él está cometiendo un error forzado por los alcahuetes de turno ". "No me señales", le respondió Pais quien se vio atacada por el gesto de Reato.

"Podés decir que ideológicamente no te gusta, pero no es alcahueta", afirmó Fabián Doman. "No la señalé, estoy moviendo el cuerpo", se defendió Ceferino. "No me señales como alcahuete de turno porque si yo hablo de lo que vos sos, estamos hablando de un horror . Nos estás pegando abajo del cinturón", aseguró Pais.

"Hablemos de Vincentin, no personalicemos", volvió a decir Doman quien intentaba de apaciguar las aguas. "Yo podría ir un poquito de años más atrás y personalizar, y no lo voy a hacer", lo amenazó Ernestina. Luego, continuó el debate en donde se minimizó la cantidad de gente que marchó contra esta decisión del Gobierno .

"Han destrozado todo lo que tocaron: la salud pública a través de la décadas, la educación, la justicia que está en cuarentena, destrozamos Aerolíneas Argentinas porque siempre la salvamos con déficit", afirmó el asesor económico Manuel Adorni . "Repatriaron a tus hermanos, a tus primos y a tus tíos. Repatriaron a toda la gente que vos tenías afuera del país", le contestó Ernestina.

" Estás defendiendo a un Estado que tiene 40% de pobres . No puede hacer nada el Estado", aseguró Adorni. "Tu discurso es incendiario", le rebatió Pais . "¿Querés que te expropien tus restaurantes?, le cuestionó el asesor. "¿Qué tiene que ver? Si yo estoy pagando mis sueldos. Ellos no pagaban. Estás peleando una pelea en la que ni siquiera podés levantar la nariz", le aseguró Pais. Y agregó: "Si Vicentin es un gran negocio, ¿por qué se declararon en quiebra?.

"Es que no se declararon en quiebra, se metieron en un concurso de acreedores. No lo mismo, Ernestina", respondió Adorni. "Es un paso antes", se justificó la empresaria gastronómica y finalizó: " Discutan de política cuando aprendan a leer ".