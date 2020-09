"Me parece que los organismos de derechos humanos no están viendo el problema real", dijo el periodista Fuente: Archivo

15 de septiembre de 2020 • 12:06

Ernesto Tenembaum se refirió a la respuesta de los organismos de Derechos Humanos frente a las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien los había tildado de "vagos" que "no quieren trabajar".

Después de remarcar que la frase "viniendo de cualquiera es ofensiva, pero viniendo de un funcionario kirchnerista me resulta inverosímil que todavía esté en el cargo", Tenembaum se centró en los comunicados de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y el CELS, repudiando los dichos del médico militar.

"Quiero decir una cosa que es opinión mía, pero es análisis también. No me gustó nada lo que dijo Berni de los Derechos Humanos, pero el comunicado tampoco me satisface, porque reacciona frente a algo que él dice de ellos, y ni siquiera le piden la renuncia", destacó el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio Con vos).

"Y lo que viene diciendo Berni antes que esto es muy grave. Berni antes de esto abandonó a una mamá que pide que se esclarezca la desaparición de su hijo detenido por la Policía Bonaerense [por Facundo Astudillo Castro]; Berni dijo que estaba bien que un jubilado rematara en el piso a un delincuente herido y desarmado; dijo que estaba harto de los planes sociales, se mostró en operativos con armas largas", sostuvo.

"Y cuando vos ves todo esto junto, desde una perspectiva de Derechos Humanos, tenés que advertir de que se está por producir una tragedia, es una mirada que avala cosas que son terribles", consideró el periodista.

"Frente a eso, que reacciones solamente cuando habla de vos, y que tu reacción sea por lo que dice de vos y no por lo que está haciendo en otras áreas, me parece que no están viendo el problema real; está muy bien que reaccionen y está muy mal lo que dijo Berni, pero no es el problema central, sino el mensaje que él da", agregó.

"Policía que gana poco hay en todo el país, ¿por qué se reveló solo en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué hizo mal Berni que no vio lo que venía? Los organismos de Derechos Humanos pueden decir lo que quieran pero en términos de evaluación de gestión y qué puede producir un personaje así con los valores que transmite, eso es lo preocupante, más que lo otro, que es horrible, pero no me parece el eje del debate", finalizó.