La cantante, entrevistada por Jey Mammón en su personaje Estelita, confesó que hay un detalle de su figura que "no le gusta ver"

Natalia Oreiro no teme a responder cualquier tipo de pregunta, del presente o del pasado. Después de contar una desopilante anécdota junto a Raffaella Carrá, la uruguaya dio a conocer su propia percepción sobre su cuerpo. Entrevistada por Jey Mammón, reveló cuál es la parte física de sí misma que menos le gusta y reconoció: "Es algo que no me gusta ver".

En la conversación que la actriz mantuvo con Mammón en el ciclo Estelita en casa, el conductor, en la piel de su histriónico personaje, le hizo una peculiar pregunta a la artista: "Sos hermosa dentro de los cánones subjetivos de la belleza: ¿te ves fea en algún momento?".

Natural y sin tapujos, Oreiro replicó: "Sí, no sé si la palabra es fea, pero sí me encuentro un millón de defectos". Y confesó cuál es la parte de su cuerpo que le desagrada: "De lo físico no me gustan mis rodillas".

Tal es el disgusto que le generan que la actriz explicó que no le gusta usar minifaldas. "Cuando hice Gilda [la película] lo padecía, porque es algo que no me gusta ver", manifestó.

Natalia Oreiro se volvió tendencia en las redes sociales durante los últimos días, después de que se estrenara en Netflix Nasha Natasha, el documental que muestra una gira de la intérprete en Rusia.

A tono con el lanzamiento, recientemente la cantante decidió abrir una cuenta en Instagram, donde ya cuenta con más de 430.000 seguidores. Desde la red social, publica distintas imágenes de su vida y recuerdos de sus grandes éxitos.

Hace algunos días, para celebrar el cumpleaños de su esposo, Ricardo Mollo, le dedicó un romántico posteo. "Feliz vuelta al sol a mi persona favorita", escribió Oreiro junto a tres postales de ambos en un viaje a Nueva York, previo a la pandemia. El mensaje, escrito en español y en ruso, provocó una catarata de respuestas deseándole un muy feliz cumpleaños al músico de Divididos, con quien se casó en 2001.