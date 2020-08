"Cuando el Estado pierde la posibilidad de controlar de manera nacional se termina disolviendo", afirmó Jorge Lanata Fuente: Archivo

"No quiero ser alarmista pero es como una especie de disolución del Estado Nacional", afirmó Jorge Lanata en su programa de radio Mitre, tras comentar las disposiciones de las provincias, e incluso de los municipios, que condicionan el libre tránsito en todo el país como consecuencia de la pandemia y la cuarentena para frenar el avance del coronavirus Covid-19.

"Cuando el Estado pierde la posibilidad de controlar de manera nacional se termina disolviendo. Es un tema muy interesante que está pasando y que nadie le está dando bola", consideró el conductor de Lanata sin filtro (Mitre) en relación a las solicitudes para ver familiares enfermos que fueron rechazadas por las provincias, y agregó: "Habría que ver cuánta gente murió, porque conocemos dos casos, pero seguro hubo más".

"El gobierno nacional les dice que sí, pero después las trabas las encuentran en cada provincia que desconocen el permiso nacional", comentó el columnista Rolando Barbano: "Ya dentro de la provincia de Buenos Aires no podés circular libremente".

Más adelante, el conductor entrevistó al constitucionalista Alejandro Carrió y le preguntó si "la pandemia justifica esta especie de disolución del Estado nacional". "En la Constitución no hay aduanas interiores", respondió terminante el jurisconsulto.

"Muchas veces es la propia gente de las localidades la que decide cerrar y los intendentes ceden a esta presión, no quieren negarse a lo que la gente dice y no termina habiendo un criterio único en todo el país", describió Lanata, y contó que "veo que los ministerios nacionales no logran medidas efectivas, como en el ámbito de la seguridad, porque cualquier persona termina negando el acceso o teniendo excesos en la represión. Hay una falta de normas precisas", consideró.

"Ha dejado de ser razonable semejante restricción. Hay injusticias con actividades que siguen siendo públicas como los almuerzos en la televisión que no estoy seguro que sean esenciales", agregó el constitucionalista, y finalizó: "Tenemos una cultura de autoritarismo. Tenemos una joya que es la Constitución, y la hemos ignorado demasiadas veces".