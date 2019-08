Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de agosto de 2019 • 12:24

El conductor de Por el Mundo, que ya lleva siete temporadas al aire, contó en su programa una desopilante anécdota que le sucedió en Ibiza mientras recorría la ciudad junto a su pequeño hijo Mirko.

"Me pareció rarísimo que acá una señora española me diga: '¡Ese es Mirko, lo sigo por Instagram, es el instagrammer!´. Y después terminó diciendo: 'Y ese es el padre, que no sé cómo se llama´", relató Marley entre carcajadas.

El niño de un año y medio, tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram, convirtiéndolo en una estrella de esa red social.

Para concluir, Marley comentó que "era una mujer española y no miraba Telefe. La gente no sabe cómo me llamo y ya reconocen a mi hijo. Soy 'el padre de...'. ¡Es una locura!".