Una escena de His Dark Materials Crédito: Imdb.com

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de octubre de 2019 • 02:42

En este nuevo episodio de la segunda temporada de A pedido del público , Dolores Graña y Natalia Trzenko analizan la llegada de varias series adaptadas de obras no convencionales: Watchmen, la más reciente creación de Damon Lindelof para HBO, His Dark Materials, de Philip Pullman (una coproducción entre la BBC y HBO) y Modern Love, historias de amor publicadas en el New York Times y convertidas en una serie antológica para Amazon Prime Video.

Escuchá otros episodios de la temporada

Suscribite al podcast

A pedido del público es un podcast de LA NACION que se actualiza todas las semanas. No te pierdas los próximos episodios: podés escucharlos en LA NACION o tu teléfono, computadora o en el auto. Este podcast está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, o lo podés escuchar en tu reproductor de audio favorito vía RSS. Si te suscribís vas a tener un aviso automático cada vez que se publica un episodio nuevo.